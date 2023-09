São Paulo

Com quase todas as regiões do país enfrentando altas temperaturas, alternar entre o cafezinho comum e a versão gelada da bebida pode ser uma ótima forma de se manter cafeinado enquanto aplaca o calor.

O café gelado, contudo, requer alguns ajustes para ficar tão bom quanto o quente —às vezes até melhor.

O processo para fazer um bom iced coffee começa pela escolha do grão: dê preferência a torras mais claras e com notas mais frutadas, pois ficam melhores e mais refrescantes na versão gelada.

Hoje, alguns cafés disponíveis no supermercado já informam no rótulo o ponto de torra e as principais notas sensoriais, então é só procurar essas informações na embalagem.

Na hora do preparo, é preciso passar o café com água fervente e só depois resfriá-lo. A alta temperatura durante a filtragem é responsável por extrair os principais aromas e sabores do grão.

Durante a extração, recomenda-se usar uma proporção café/água um pouco maior do que a que você faz normalmente, a fim de deixar a bebida mais concentrada, pois ela ainda sofrerá uma diluição quando entrar em contato com o gelo.

Finalmente, uma dica importante: uma pequena quantidade de açúcar é bem-vinda, mesmo se você não costuma adoçar seu café. Isso controlará a acidez da bebida e realçará as notas frutadas. Mas cuidado para não exagerar. Uma colherzinha de café rasa já é o bastante.

Se quiser deixar ainda mais refrescante, é possível finalizar com um pedaço de casca de limão siciliano.

Ou, caso seja adepto dos lattes, adicione um pouco de leite bem gelado.

Beba logo depois que misturar com o gelo e não deixe o café por muito tempo no copo. Caso contrário, ele continuará diluindo no gelo e resultará em uma bebida aguada.

Então é só aproveitar e se refrescar. Confira o passo a passo da receita, com imagens, na galeria acima.