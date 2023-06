São Paulo

Entre todos os métodos de preparo de café, o coado é o mais comum nos lares brasileiros. Seja com coador de pano ou de papel, é com aquele cheiro de café sendo passado que milhões de brasileiros começam seus dias.

Pesquisa realizada em 2021 pelo Instituto Axxus para a Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café) mostra que quase 60% dos brasileiros preparam café no coador de pano, enquanto 35% o fazem no coador de papel, percentuais muito maiores do que as cápsulas (11%) ou o a cafeteira italiana (13%), por exemplo –a pesquisa permitia escolher até dois métodos de preparo.

Apesar disso, coar um bom café não é tão simples. São muitas as variáveis que podem interferir no sabor final. Por isso, o Café na Prensa consolidou dicas e orientações de vários especialistas para explicar qual a melhor maneira de fazer um café coado em casa e sem equipamentos especializados.

É claro que o café coado perfeito depende do contexto. Para um café tecnicamente impecável, é necessário ter vários instrumentos de precisão e efetuar uma infinidade de testes.

Além disso, há quem prefira um café mais ou menos concentrado; mais ou menos doce; mais ou menos ácido etc.

Este é apenas um guia geral, a partir do qual é preciso testar no seu contexto e, diante dos resultados e das suas preferências, fazer as adaptações necessárias. Só assim você chegará ao seu coado perfeito.

Sem mais, vamos às instruções. Além da explicação sobre cada etapa, você pode acompanhar o passo a passo no vídeo acima e na galeria de imagens abaixo.

1. Escolha um bom café

Fazer um ótimo café coado começa pela escolha dos grãos. Hoje há uma diversidade de cafés enorme nos principais supermercados. Procure comprar grãos de qualidade e que apresentem notas sensoriais que sejam do seu agrado.

O ideal é comprar em grãos e moer só na hora do preparo, mas essa não é uma opção viável para a maioria da população. Muitas cafeterias e lojas especializadas moem o grão na hora que o cliente compra. Isso já deixará seu café mais fresco do que aquele que está moído há muito tempo na prateleira do supermercado.

De todo modo, opte por uma moagem média, sempre que possível. O café não deve ser um pó fino, como o sal refinado, por exemplo. O ideal é que ele seja um pouco mais grosso, como açúcar cristal.

Em geral, os cafés tradicionais vendidos no Brasil são muito finos. Mas já há nos supermercados cafés com moagem média. Essa informação deve estar no rótulo.

2. Use filtro de papel

Apesar de o filtro de pano ser extremamente popular, especialistas recomendam o filtro de papel. Isto porque o filtro de pano, mesmo lavado, começa a acumular resíduos que, com o tempo, darão um sabor desagradável ao café.

Se ainda assim optar por filtro de pano, mantenha-o sempre muito higienizado e descarte-o assim que perceber os primeiros sinais de mau cheiro.

Coloque o filtro no suporte.

Se estiver usando filtro de papel, antes de adicionar o café despeje um pouco de água filtrada e molhe toda a superfície do filtro. Isso ajudará a remover o sabor residual de papel. Descarte a água que passou.

3. Coloque a quantidade certa de café

Agora é hora de colocar o café moído no filtro. A quantidade é muito importante e não existe uma fórmula universal. Diferentes cafés podem ficar melhores com diferentes quantidades de água. Além disso, cada um possui preferência por um café mais ou menos concentrado.

Recomenda-se, contudo, iniciar com a seguinte proporção: entre 6,5 e 8 gramas de café para cada 100 ml de água.

Ou seja, para fazer meio litro de café (o suficiente para duas xícaras grandes, aproximadamente), use entre 33 e 40 g de pó. A partir daí, você consegue ir experimentando e encontrando a proporção que mais funcione para o seu paladar.

No Brasil, costuma-se acrescentar até 10 g de café por 100 ml de água, mas essa proporção tende a deixar o café desequilibrado, segundo especialistas.

Para quem não tem balança em casa, uma colher de sopa não muito cheia tem cerca de 10 g de café. Assim, quatro colheres de sopa rasas são o suficiente para meio litro de água.

4. Ferva a água filtrada

Use sempre água filtrada. Ainda que a água da torneira se torne própria para o consumo após ser fervida, ela mantém vestígios de cloro e um gosto desagradável, por isso é essencial utilizar água filtrada. Lembre-se de que 98% de uma xícara de café é composta por água, então a qualidade deste ingrediente é fundamental.

Coloque a água em uma chaleira e leve ao fogo até ferver. Para quatro colheres de sopa de café, ferva meio litro de água, mas retire do fogo assim que levantar fervura. Caso contrário, ela continuará vaporizando e você ficará com uma quantidade de água cada vez menor.

5. Coe

Adicione a água sobre o café, aos poucos, molhando toda a superfície do pó.

6. Mexa e sirva

Depois que coar todo o café, mexa um pouco antes de servir.

7. Experimente e ajuste

Experimente o café. Se achar que ele está fraco, na próxima vez aumente a proporção de café. Se, contudo, estiver muito concentrado, aumente a quantidade de água.

Dificilmente você acertará a proporção ideal já na primeira tentativa, então é essencial ir ajustando até alcançar a receita que funcione melhor para o seu contexto –seu tipo de café, seu coador e, sobretudo, seu paladar.

Além disso, experimente diferentes cafés. Se o resultado ficar muito amargo mesmo após você testar várias proporções, tente escolher um grão com uma torra mais clara e notas mais adocicadas. Se, contudo, o café está muito claro, talvez seja o caso de buscar grãos mais torrados.