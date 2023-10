São Paulo

Nada como um cafezinho passado naquele tradicional coador de pano, como sua avó preparava, certo? Errado.

Utilizado ainda hoje na maioria dos lares brasileiros, o coador de pano é criticado por especialistas, que dizem que o resultado da bebida produzida pelo filtro de papel é sempre melhor.

Coador de pano é o método de preparo de café mais popular do Brasil - Keiny Andrade/Folhapress

De fato, é praticamente consensual entre baristas (especialistas no preparo de café) que o coador de papel permite um controle de qualidade mais preciso, motivo pelo qual as cafeterias mais conceituadas do Brasil e do mundo costumam usá-lo.

Isto porque, ainda que seja lavado, o pano reutilizado começa a acumular resquícios do café com o passar do tempo.

Segundo o brasileiro Boram Um, vencedor do campeonato mundial de baristas, é justamente isso que faz do papel um método mais confiável.

"O coador de pano é legal, é muito tradicional, mas eventualmente tem coisas que você não consegue lavar. O café traz muita oleosidade e isso eventualmente vai começar a alterar o sabor do seu café de forma negativa. Então o coador de papel acaba sendo mais consistente", diz Boram.

Assim, para quem busca mais precisão no preparo do coado, o filtro de papel é o mais recomendado.

Mas será que é preciso vilanizar o tradicional coador de pano?

Pesquisa realizada em 2021 pelo Instituto Axxus mostra que quase 60% dos brasileiros preparam seu cafezinho no coador de pano.

E não significa que esse café será necessariamente de baixa qualidade. É possível, sim, fazer excelentes bebidas com esse método.

Se você integra essa maioria, a principal recomendação é manter o coador de pano sempre bem higienizado. Além disso, descarte-o assim que perceber os primeiros sinais de mau cheiro.

Agora, se você é daqueles que acham que o café feito no coador de papel fica com gosto de papel, saiba que é possível evitar isso escaldando o filtro.

Antes de preparar o café, despeje sobre o filtro uma boa quantidade de água –filtrada, para evitar o gosto de cloro proveniente da água da torneira. Assim, você removerá impurezas e resquícios que podem conferir esse sabor indesejável à bebida.

Veja na galeria de imagens abaixo como preparar um café impecável no coador de papel.

Por fim, de nada adianta utilizar o melhor método do mundo se o café é ruim. O produto é o principal responsável pela qualidade da bebida produzida. Nenhum preparo é capaz de salvar um grão mal torrado, por exemplo.

Portanto, busque escolher um café de qualidade e que lhe agrade. Há, atualmente, uma grande variedade de produtos no mercado, cada um capaz de produzir cafés com sabores diferentes. Veja aqui um guia completo de como escolher o melhor café de supermercado de acordo com o seu paladar.



