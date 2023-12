São Paulo

Chega o Réveillon e, com ele, aquela obrigação social de ficar acordado para ver a virada do ano.

Para os que não têm hábitos tão noturnos, combinar os coquetéis festivos com um cafezinho pode ser uma boa opção.

Por isso, o Café na Prensa ouviu especialistas, que recomendaram diferentes receitas de drinks com café. Assim, dá para se manter acordado e animado durante toda a madrugada na virada do ano.

Espresso martini clássico é uma opção simples de drink cafeinado - Francis Kokoroko/Reuters

Segundo o barista Daniel Munari, campeão brasileiro do Coffee in Good Spirits, competição que elege o melhor profissional no preparo de drinks cafeinados, é preciso conhecer o café antes de preparar o coquetel. Afinal, há cafés mais amargos, mais adocicados, mais frutados etc.

"É importante entender e considerar o café, suas notas sensoriais e a intensidade dele. Depois, é uma questão de equilibrar essas características com outras bebidas e outros insumos", diz.

Para quem ainda não tem tanta habilidade com coquetelaria, ele recomenda um irish coffee, clássico preparo que leva uísque.

Já a barista Mari Mesquita dá uma receita muito refrescante que vai bem durante todo o verão. Além de café, o coquetel, brasileiríssimo, leva cachaça, caldo de cana e limão.

Sem mais, vamos às receitas.



Irish Coffee

Por Daniel Munari

Para esse drink, você precisará de um bom café, uísque, açúcar e creme de leite (ou chantily)

30 ml de uísque

20 ml de xarope de açúcar

80 ml de café

Misturar tudo e completar com creme de leite batido até ficar cremoso, ou com chantily.

Colunas e Blogs Receba no seu email uma seleção de colunas e blogs da Folha Carregando...

Café, cachaça e cana

Por Mari Mesquita

40 ml de cachaça envelhecida (de preferência em carvalho, mas pode ser amburana ou bálsamo também)

25 ml de caldo de cana da feira mais próxima da sua casa

25 ml de limão (galego, capeta ou tahiti)

50 ml de café cold brew (se não tiver um cold brew, ou seja, um café extraído a frio por várias horas, você pode usar um espresso de aproximadamente 40 ml)

Misture a cachaça, o caldo de cana e o limão em um copo alto com bastante gelo. Depois é so acrescentar o cold brew (ou espresso) por cima.

Menu A newsletter de gastronomia exclusiva para assinantes da Folha no plano Digital Premium Carregando...



Espresso martini fácil

1 dose de café espresso

1 dose de vodka

1 dose de licor de café

Gelo

Receita clássica e fácil de fazer, usa três proporções iguais de espresso, vodka e licor. Bata todos os ingredientes em uma coqueteleira com bastante gelo e sirva em uma taça martini. Use alguns grãos de café sobre o drink para decorar.

Dica: se quiser suavizar o sabor do café e fazer uma versão com cara de cappuccino, substitua o licor de café por Baileys.

Acompanhe o Café na Prensa também pelo Instagram @davidmclucena e pelo Twitter @davidlucena

Qual assunto você gostaria de ver aqui no blog? Envie sugestões para david.lucena@folhapress.com.br