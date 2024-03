São Paulo

Minas Gerais, maior produtor de café do Brasil, foi o grande destaque da 33ª edição do Prêmio Ernesto Illy de Qualidade Sustentável do Café para Espresso. Os três vencedores são produtores de diferentes regiões do estado: Décio Bruxel (Cerrado Mineiro), Matheus Lopes Sanglard (Matas de Minas) e Flávio da Costa Figueredo (Sul de Minas).

Planta de café arábica com frutos maduros - David Lucena/Folhapress

Eles ganharam um prêmio de R$ 10 mil, cada, além de uma viagem para participar do 9º Prêmio Internacional de Café Ernesto Illy, que reúne em disputa os 27 cafeicultores selecionados de nove países que fornecem grãos para o blend illy.

A cerimônia na qual os vencedores foram anunciados foi realizada em São Paulo, na última quinta (21), com a presença do presidente da illycaffè, Andrea Illy.

BARISTA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VENCE BRASILEIRO DE LATTE ART

O barista Jota de Paula, do Jardim do Café, cafeteria situada em São José dos Campos (a cerca de 100 km de São Paulo), venceu o Campeonato Brasileiro de Latte Art, realizado no último fim de semana, em Brasília.

O pódio teve ainda Tiaguinho Rocha, de Curitiba, como vice-campeão, e Eduardo Olímpio com o bronze. Olímpio, aliás, defendia o título depois de vencer a edição passada do torneio e ter chegado até a semifinal do Mundial, em novembro de 2023.

Em tempo: latte art é como são chamados os desenhos feitos com leite vaporizado no café espresso.

ABIC E BSCA ANUNCIAM INICIATIVAS PARA MULHERES DO CAFÉ

A Abic (Associação Brasileira da Indústria de Café) e a BSCA (Associação Brasileira de Cafés Especiais, da sigla em inglês) lançaram iniciativas para promover as mulheres do setor cafeeiro.

No Dia Internacional da Mulher, a Abic criou um comitê que terá o objetivo de dar mais visibilidade às profissionais do setor e oferecer cursos e oficinas para o público feminino sobre gestão, marketing, sustentabilidade e inovação, além, claro, de questões de gênero.

Já a BSCA assinou um memorando com a International Women’s Coffee Alliance e a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos) para, entre outras iniciativas, elaborar ações de promoção, no exterior, dos cafés produzidos por mulheres brasileiras.

Assim, as entidades que representam os industriais e os produtores de café especial buscam desenvolver a liderança de mulheres no setor, que ainda é fortemente dominado por homens. As grandes fabricantes de café do Brasil têm homens brancos nos principais cargos de chefia.

No campo, a realidade não é diferente. Dados do Censo Agropecuário de 2017, do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), mostram que, em um universo de 5,07 milhões de estabelecimentos rurais, 4,11 milhões (81,3%) são geridos apenas por homens.

