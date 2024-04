São Paulo

Uma das bebidas mais consumidas no mundo, o café, celebrado neste dia 14 de abril com o Dia Mundial do Café, tem nos países escandinavos as taxas de ingestão por pessoa mais altas do mundo.

Finlândia e Suécia lideram o ranking dos maiores bebedores do planeta, segundo a OIC (Organização Internacional do Café), que congrega os números de todas as nações –referentes ao ano de 2021, período completo mais recente disponibilizado pela entidade.

Apesar de ser o maior produtor mundial, Brasil não está nem entre os dez países com maior consumo per capita - Karime Xavier/Folhapress

Não muito atrás na lista aparecem Noruega e Dinamarca. E o Brasil, você pode estar se perguntando? Não figura nem no top 10. Aliás, dos dez primeiros colocados, apenas um não está na Europa. Trata-se de outra nação latino-americana (dica: não é a Colômbia).

Sem mais mistério, confira abaixo os países que mais consomem café no mundo:

Em tempo: a OIC esclarece que existem pequenas nações sujeitas a anomalias, que tecnicamente têm um consumo per capita mais elevado. No entanto, devido aos tamanhos do consumo e da população, essas não podem ser consideradas representativas. É o caso, por exemplo, de Luxemburgo, Maldivas e Belize.

Se você acha que sabe tudo sobre café, recomendo que teste seus conhecimentos com a lista que o Café na Prensa preparou com dez verdades que você provavelmente não sabe sobre a bebida. Confira na galeria de imagens abaixo:

E, se você gosta de café, não deixe de acompanhar o Café na Prensa no Instagram @davidmclucena e no X (ex-Twitter) @davidlucena

Qual assunto você gostaria de ver aqui no blog? Envie sugestões para david.lucena@folhapress.com.br