O pavilhão da Bienal, no parque Ibirapuera, em São Paulo, recebe nos dias 21, 22 e 23 de junho o maior festival de café do Brasil. Com presença de algumas das torrefações mais conceituadas do país, o evento tem degustações, aulas, palestras e shows, entre outras atividades (veja a programação completa ao fim deste texto).

Produtores e torrefadores de vários lugares do país participam do festival. Por isso, é uma oportunidade única de conhecer cafés cultivados e torrados em diferentes regiões.

Edição anterior do São Paulo Coffee Festival, no pavilhão da Bienal, em São Paulo - Agência Ophelia/Divulgação

Expõem, por exemplo, desde cafeterias aclamadas de São Paulo, como Coffee Lab e Pato Rei, até torrefações de outros estados, como a Academia do Café, de Belo Horizonte. Haverá ainda ativações de padaria, chocolaterias, lojas de máquinas e equipamentos de café etc.

O festival é a filial brasileira de um evento que nasceu em Londres há mais de dez anos e ocorre periodicamente em cidades como Amsterdã, Los Angeles, Milão e Nova York. Este ano, a organização brasileira espera receber 15 mil visitantes –20% a mais do que nos anos anteriores.

Além dos estandes de mais de 130 marcas –que costumam fazer degustações, lançamentos e promoções–, o evento tem arenas temáticas, como a Cozinha, na qual chefs elaboram comidas que orbitam a temática do café.

A Orfeu montará uma torrefação no meio do pavilhão da Bienal, na qual o consumidor poderá participar do processo de torra e ainda levar para casa o café que torrou.

Haverá ainda um local dedicado exclusivamente à latte art –técnica de fazer desenhos com leite vaporizado no café. Será possível, por exemplo, participar de oficinas para aprender a fazer suas próprias artes cafeinadas.

Em outro espaço, o consumidor poderá participar de experiências sensoriais, como oficinas para aprender a degustar café ou a fazer harmonizações com chocolates, cervejas, leites vegetais, drinks alcoólicos etc.

COMO FAZER CAFÉ Série mostra em vídeo o passo a passo de especialista para preparar a bebida em diferentes métodos Coado

Prensa francesa

Cafeteira italiana, a moka

O Laboratório é o espaço de discussões e aulas. Lá, ocorrerão debates e painéis sobre café com especialistas das mais diversas áreas.

O festival sediará ainda a Copa Barista, na qual profissionais se enfrentam para ver quem prepara os melhores espressos, cappuccinos e coados.

O Senac participa do evento promovendo aulas sobre preparo de café e drinks cafeinados, mas esses mini-cursos devem ser adquiridos à parte (R$ 50, cada).

Enquanto tudo isso acontece, bandas e DJs se apresentam em um palco instalado no mezanino do pavilhão da Bienal.

Como nem só de café se vive, haverá também food trucks de restaurantes como Canto do Picuí, Fôrno, Komah, La Peruana, Pita Kebab, Shihoma Deli e T.T. Burger, além da Cervejaria Tarantino, que criou uma cerveja com infusão de café especialmente para o evento.

Os ingressos estão disponíveis na plataforma Ticket360, nas categorias diário (sexta-feira R$ 60, sábado R$ 80 e domingo R$ 80), passaporte três dias (R$160) e VIP diário (R$ 170).

VEJA ABAIXO A PROGRAMAÇÃO COMPLETA DO EVENTO

A COZINHA

SEXTA-FEIRA (21/6)

15h às 16h "O açaí de norte a sul do país", com Fabio Vieira (Cristalino Lodge e Santo Grão)

16h30 às 17h15 "A confeitaria peruana: bolo trés leches", com Jesús Plateros (La Peruana)

17h45 às 18h45 "Além da xícara: cookies de café", com Marília Croce Vechies (Senac São Paulo)

19h15 às 20h15 "Nosso Bar: café em drinques clássicos", com Mari Mesquita

SÁBADO (22/6)

10h30 às 11h30 "A versatilidade da tapioca", com Wanderson Medeiros (Canto do Picuí)

12h às 13h "Tiramisù moderno", com Pedro Frade (Confeitaria Caramelo)

13h45 às 14h30 "Aula 3corações"

15h às 16h "Eu só quero chocolate", com Arnor Porto (Palácio Tangará)

16h30 às 17h30 "Nosso Bar: drinques de inverno", com Alison Oliveira (Caledonia Whisky & Co.)

DOMINGO (23/6)

10h30 às 11h30 "Panquecas para o brunch", com Bruna Leite (Petit Petit)

12h às 13h "Com qual omelete eu vou?", com Alicia Araujo (Gastronomia Periférica)

13h45 às 14h30 "A Tal da Castanha: mousse de chocolate com crocante de café", com Rodrigo Albino

15h às 16h "Que pingado é esse? Pão Hokkaido com manteiga de amêndoas e café", com Fernanda Valdívia (Deli Garage)

16h30 às 17h30 "Nosso Bar: cachaça e café, duas paixões nacionais", por Rogério Rabbit (Rabbit Caipirinha na Praia)

LATTE ART AO VIVO

SEXTA-FEIRA (21/6)

15h às 15h30 "Oficina com Nude: vaporização e etc."

16h às 16h30 "Papo com Nude: Fazedores de Café"

17h às 17h30 "Latte art com Nude: desenhos de competição"

18h às 18h30 "Nude Lab: drinks com Nude"

19h às 19h30 "Masterclass Nude com campeões brasileiros: Daniel Vaz e Emerson Nascimento"

SÁBADO (22/6)

11h às 11h30 "Papo com Nude: Fazedores de Café"

12h às 12h30 "Oficina com Nude: como fazer latte art em casa"

13h às 13h30 TNT ~não oficial~ para não baristas

14h às 14h30 "Latte art com Nude: desenhos de competição"

15h às 15h30 "Nude Lab: como preparar matcha para lattes?"

16h às 18h TNT ~oficial~ para baristas!

DOMINGO (23/6)

11h às 11h30 "Papo com Nude: Fazedores de Café"

12h às 12h30 "Masterclass Nude com campeões brasileiros: Daniel Vaz e Emerson Nascimento"

13h às 13h30 "Oficina com Nude: como fazer latte art em casa"

14h às 14h30 "Latte art com Nude: desenhos de competição"

15h às 15h30 "Nude Lab: drinks com Nude"

16h às 16h30 "Oficina com Nude: iced latte"

O LABORATÓRIO

SEXTA (21/6)

16h "Conheça os estilos do café - seus sabores e seus aromas", por Giuliana Bastos (ABIC)

17h "Contribuições do IAC para o sistema agroindustrial dos cafés do Brasil", com Sergio Parreiras e Gerson Giomo (Instituto Agronômico - IAC)

18h "Economia circular: o que é e como contribuir", com Juliana Miari (Rainforest Alliance) e NetZero

19h "Primeiros passos para abrir uma torrefação", com Matheus Tinoco (Intertorra), Thiago Sabino (Sabino Torrefação), Julia Nasr (Café Por Elas) e Carol Pereira (Bixo Café)

SÁBADO (22/6)

11h "Por que café especial é o luxo mais barato do mundo?", com Isabela Raposeiras (Coffee Lab)

12h "The Coffee e parcerias de sucesso: como a tecnologia nos trouxe até aqui", com Ana Pavoni (SumUp) e Murilo Padilha (The Coffee)

14h "Um papo com os criadores dos métodos Bruta, Pressca e Aram", com Edu Rodrigues (Bruta), Ciro Pereira (Pressca) e Maycon Aram (Aram Soulcraft)

15h "Você sabe de onde vem o seu café?", com Ricardo Madureira (Orfeu Cafés Especiais)

16h "Você conhece as diferenças entre os cafés arábica e canéfora?", com Paula Paiva (Fazenda Recanto) e Lucas Venturim (Fazenda Venturim)

17h "Os novos passos do Museu do Café de Santos", com Alessandra Almeida e Caroline Nóbrega (Museu do Café)

DOMINGO (23/6)

11h "Formação e carreira: de coffee lover a empreendedor", com Fernando Marcos de Oliveira, Concetta Marcelina de Prizio e Maria Carolina Lazzarini Varella (Senac São Paulo)

12h "Da planta ao chocolate: uma conversa sobre cacau fino", com Priscyla França (Priscyla França Chocolates) e Rogério Kamei (Mestiço Chocolates)

14h "Papo Melitta & Daniel Vaz, campeão brasileiro de barista", com Anderson Meirelles (Melitta), Ensei Neto e Daniel Vaz (Five Roasters)

15h "Conheça Garça, a nova Origem do café paulista", com Cassiano Tosta (Associação de Cafés Especiais de Garça)

16h "A importância do terroir no vinho, no café e no cacau", com Tuta Aquino (Chocolates Baianí), Ariel Kogan (Tão Longe, Tão Perto)

SENSORY EXPERIENCES

SEXTA-FEIRA (21/6)

Sala 1

15h "Mesmo grão, três métodos: a bebida é a mesma?", com Arthur Rieper (Café Store)

16h "Café combina com o quê? Conheça os princípios da harmonização", com Juarez Gomes (barista)

17h "Degustação: café e cerveja - semelhanças e diferenças", com Camila Arcanjo e Hellen Maluly (ABIC)

18h "Café combina com o quê? Conheça os princípios da harmonização", com Juarez Gomes (barista)

Sala 2

15h "Degustação às cegas: aprenda a identificar as diferenças entre o chocolate comercial e o Bean to Bar", com Arcelia Gallardo (Mission Chocolate)

16h "Mesmo grão, três métodos: a bebida é a mesma?", com Arthur Rieper (Café Store)

17h "Degustação às cegas: aprenda a identificar as diferenças entre o chocolate comercial e o Bean to Bar", com Arcelia Gallardo (Mission Chocolate)

18h "Os sons do café: uma viagem sensorial, do plantio à degustação", com Ana Argenta (Argenta Cafés)

SÁBADO (22/6)

Sala 1

11h "Café e seus mais de mil aromas", com Letícia Paiva (especialista em cafés especiais)

12h "Como a qualidade da água interfere no sabor do seu café?", com Gabriel Guimarães (Unique Cafés)

14h "Café e seus mais de mil aromas", com Letícia Paiva (especialista em cafés especiais)

15h "Nem só de café vive o coffee lover: conheça o processo de uma cerveja artesanal", com Rodrigo Jardini (Cervejaria Tarantino)

16h "Como a qualidade da água interfere no sabor do seu café?", com Gabriel Guimarães (Unique Cafés)

17h "Nem só de café vive o coffee lover: conheça o processo de uma cerveja artesanal", com Rodrigo Jardini (Cervejaria Tarantino)

Sala 2

11h "Coquetelaria e café: como preparar bons drinques"

12h "Os sons do café: uma viagem sensorial, do plantio à degustação", com Ana Argenta (Argenta Cafés)

14h "Coquetelaria e café: como preparar bons drinques"

15h "Provando cafés diferentões", com Gerson Giomo (Instituto Agronômico - IAC)

16h "Degustação: café e cerveja - semelhanças e diferenças", com Camila Arcanjo e Hellen Maluly (ABIC)

17h "Provando cafés diferentões", com Gerson Giomo (Instituto Agronômico - IAC)

DOMINGO (23/6)

Sala 1

11h "Café e leite vegetal: uma dupla que veio para ficar", com Nude

12h "Especial x tradicional: conferindo diferenças sensoriais", com Nayra Caldas (barista e mestre de torra)

14h "Café e leite vegetal: uma dupla que veio para ficar", com Nude

15h "Café fermentado: o que é e como identificar na xícara?", com Silvia Magalhães (SM Cafés)

16h "Especial x tradicional: conferindo diferenças sensoriais", com Nayra Caldas (barista e mestre de torra)

17h "Café fermentado: o que é e como identificar na xícara?", com Silvia Magalhães (SM Cafés)

Sala 2

12h "Uma nova forma de avaliar café: degustação guiada de estilos do café pelo Protocolo Brasileiro de Avaliação Sensorial de Cafés Torrados ABIC", com Camila Arcanjo (ABIC)

15h "A importância de moer o seu grão corretamente", com Elis Bambil (Punga Cafés Especiais)

16h "Harmonização sem erro: caramelização e torrefação. Afinidades e semelhanças entre alimentos e cafés", com Fernando Marcos de Oliveira (Senac São Paulo)

17h "A importância de moer o seu grão corretamente", com Elis Bambil (Punga Cafés Especiais)

CAFÉ E MÚSICA

SEXTA-FEIRA (21/6)

14h às 16h Playlist

16h às 18h DJ Juvi

18h às 18h40 Banda Paira

18h40 às 21h DJ Otto Dardenne

SÁBADO (22/6)

10h às 12h Playlist

12h às 15h Festa Dinamesmo (Bailindie)

15h às 18h Festa Deslize

DOMINGO (23/6)

10h às 12h Playlist

12h às 12h40 Banda do Prado

12h40 às 15h DJ Sabota

15h às 15h40 Banda Walfredo Em Busca da Simbiose

15h40 às 18h DJ Sabota

MASTERCLASS SENAC (vendido à parte)

SEXTA-FEIRA (21/6)

15h às 16h "Café sem medo: a arte de preparar o seu café na v60", com Concetta Marcelina de Prizio

17h às 18h "Coquetéis com café: a versatilidade da bebida mais amada do mundo!", com Robson Nagata e Paulo Monteiro da Silva

19h às 20h "Café sem medo: a arte de preparar o seu café na v60", com Maria Carolina Lazzarini Varella

SÁBADO (22/6)

11h às 12h "Coquetéis com café: a versatilidade da bebida mais amada do mundo!", com Robson Nagata

13h às 14h "Café sem medo: a arte de preparar o seu café na v60", com Concetta Marcelina de Prizio

15h às 16h "Coquetéis com café: a versatilidade da bebida mais amada do mundo!", com Robson Nagata

16h30 às 17h30 "Café sem medo: a arte de preparar o seu café na v60", com Concetta Marcelina de Prizio

DOMINGO (23/6)

11h às 12h "Coquetéis com café: a versatilidade da bebida mais amada do mundo!", com Paulo Monteiro da Silva

13h às 14h "Café sem medo: a arte de preparar o seu café na v60", com Maria Carolina Lazzarini Varella

15h às 16h "Coquetéis com café: a versatilidade da bebida mais amada do mundo!", com Paulo Monteiro da Silva

16h30 às 17h30 "Café sem medo: a arte de preparar o seu café na v60", com Maria Carolina Lazzarini Varella

As atrações e horários foram fornecidos pela organização do evento e estão sujeitos a alterações.

