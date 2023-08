No contorno rodoviário de Canto do Buriti, no sertão do Piauí, a sexta-feira (4) amanheceu com uma equipe de operários apagando a ciclofaixa construída pelo governo do estado bem no meio da rodovia.

A insólita estrutura, que não oferecia proteção aos ciclistas e colocava em risco os usuários da estrada, ganhou fama na quinta-feira (3) após um motorista de caminhão publicar nas redes sociais um vídeo que mostrava a ciclofaixa novinha, recém-pintada, cruzando a paisagem árida do interior do Piauí.

Operários trabalham para apagar a ciclofaixa entregue pelo governo do Piauí no meio de estrada, sem proteção para os ciclistas. Governo garante que reconstruirá a estrutura de forma adequada, na margem da pista - Redes sociais

O vídeo, no qual o motorista narra a situação, em tom de zombaria, viralizou. Poucas horas após sua publicação, o conteúdo já atingia centenas de milhares de visualizações na rede social Twitter, onde o contorno rodoviário que conecta as rodovias PI-141 e PI-140 ganhava o apelido de "Estrada da Morte".

A denúncia da obra mal construída repercutiu na Folha e nos principais veículos de comunicação do país. A partir de então, o governo piauiense correu para explicar que a construção da rodovia ainda não estava concluída e que a estrutura cicloviária seria deslocada para a margem da pista, "com a manutenção de todos os dispositivos de segurança exigidos por lei para obras viárias".

De acordo com o Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do Contran (Conselho Nacional de Trânsito), em vias que excedem 50 km/h —caso do contorno rodoviário de Canto do Buriti— a estrutura adequada para a circulação de bicicletas deve ser no formato de ciclovia, ou seja, com separação física do tráfego de veículos automotores, e sua instalação deve ocorrer sobre o passeio (calçada) ou no canto da pista.

A ciclofaixa entregue pelo governo do Piauí no meio de estrada, antes de ser apagada - Redes sociais

Questionado pela Folha sobre o prazo de readequação da estrutura cicloviária e se esta etapa seguiria as diretrizes do Contran, o Governo do Piauí, através de sua assessoria de comunicação, apenas confirmou o trabalho dos operários na manhã desta sexta-feira: "conforme foi informado, como a obra do contorno está em execução, essa ação de pintura da ciclofaixa é etapa dos serviços de deslocamento para a margem esquerda da pista".

Nas redes sociais, um novo vídeo já começou a viralizar. Novamente sob tom de zombaria, o autor desconhecido mostra uma máquina despejando piche na pista enquanto operários espalham a massa escura, apagando a faixa vermelha: "Acabou a briga dos ciclistas, agora está tudo preto […] vai ficar bom".