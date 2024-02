A deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP), pré-candidata à Prefeitura de São Paulo, assinou na manhã desta quinta-feira (22) a carta de fundação da Coalizão Nacional Suprapartidária pela Bicicleta.

Com a adesão de Tabata, são 19 os pré-candidatos nas eleições municipais deste ano a assinar o pacto em defesa da mobilidade sustentável.

Tabata Amaral ao lado de sua mãe, Maria Renilda, ao anunciar a pré-candidatura à Prefeitura de SP na laje da casa da família, no bairro Vila Missionaria, zona sul de SP - Eduardo Knapp/Folhapress

"Não dá para falar sobre mobilidade e sustentabilidade nas cidades sem discutir o uso da bicicleta. Essa coalização vem de um grupo compromissado com a pauta e que irá levar para as eleições um debate sério sobre como podemos criar cidades mais inclusivas e seguras", disse Tabata após assinar a carta.

A coalizão foi criada no domingo (18), em reunião realizada em São Paulo entre cicloativistas e pré-candidatos do PDT, PSOL, PV, PSB, União Brasil, Podemos e MDB, e impõe o "compromisso na construção de cidades e regiões mais amigas da bicicleta", e a responsabilidade com as pautas sinérgicas: "1- A luta por cidades que priorizam todos os pedestres, pessoas com deficiência e mobilidade reduzida, nas quais caminhar é um direito preservado e que deve ocorrer com conforto e segurança; 2- A promoção de medidas de acalmamento do tráfego motorizado, redução das velocidades e políticas que assegurem que nenhuma morte e lesão no trânsito seja aceitável; 3- A oferta de transporte público abrangente, confortável e acessível; 4- A valorização da vida e do espaço urbanos, do comércio de bairro e cidades estimulantes e inclusivas; 5- A valorização da infância, bem-estar e segurança das crianças nas cidades; 6- A priorização da redução das emissões e o reconhecimento do estado de emergência climática global".

Segundo a coordenação da coalizão, a meta é superar 200 pré-candidaturas até o início das convenções partidárias, que acontecem em julho.

Confira a lista atualizada dos pré-candidatos que já assinaram o pacto: