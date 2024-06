Realizada pela primeira vez em 2022, a campanha Sangue de Ciclista surgiu diante de uma situação de dupla preocupação. Por um lado, o número crescente de ciclistas vitimados pelo trânsito, por outro, a constante carência de doadores para os bancos de sangue.

Para chamar a atenção aos dois problemas, a campanha convida ciclistas para uma doação coletiva de sangue na segunda-feira (3), Dia Mundial da Bicicleta e início do mês de conscientização para a doação de sangue, o Junho Vermelho.

O empresário Bruno Kim e o jornalista Murilo Azevedo doando sangue na campanha do ano passado - Divulgação

Na cidade de São Paulo, grupos de ciclistas estão convocando seus participantes para uma concentração no Banco de Sangue do hospital A.C. Camargo Câncer Center, a partir das 8h. A ação acontece pela terceira vez no hospital, que é referência no tratamento de câncer e, assim como os demais bancos de sangue do país, está com seus estoques reduzidos.

A jornalista Renata Falzoni, idealizadora da campanha, chamou atenção para dados preocupantes: "É assustador! De acordo com dados oficiais, no estado de São Paulo em 2023 morreram 353 ciclistas em acidentes. Este ano, até o dia 20 de maio, foram computados 128 óbitos, sendo 29 na região metropolitana de São Paulo".

Falzoni, que acumula mais de 30 anos de cicloativismo, fez um apelo: "Queremos mais segurança no trânsito e menos sangue no asfalto. Se querem nosso sangue, vamos entregar no lugar certo".

Marta Lemos, médica responsável pelo Banco de Sangue do A.C.Camargo Cancer Center, lembra que campanhas como esta são importantes para pacientes oncológicos. "Durante o tratamento, podem apresentar queda da produção do próprio sangue, causando anemia, e a necessidade de transfusão. O paciente oncológico, além de hemácias, normalmente tem grande necessidade de transfusão de plaquetas", explicou.

Serviço

Doação de Sangue no A.C. Camargo Câncer Center

Rua Castro Alves, 131, Aclimação.

Com estacionamento de bicicletas

Outros bancos de sangue podem ser encontrados através da ferramenta de busca do Ministério da Saúde (aqui).