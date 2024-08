São Paulo

A sexta etapa da Copa do Mundo de Mountain Bike Cross Country Eliminator e uma série de outras atrações para quem gosta de ciclismo acontecem na cidade de São Paulo, neste final de semana.

Os eventos fazem parte da programação da Shimano Fest, montada no Memorial da América Latina (zona oeste) e aberta ao público das 10 às 20h de sábado (17), e das 10 às 17h de domingo (18).

Atletas durante largada de bateria do Mountain Bike Eliminator na etapa de Barcelona, na Espanha - Francesc Llado/UCI

A competição, realizada em um circuito curto que mistura trechos urbanos e trilhas, é organizada em baterias de 4 atletas, sendo que os dois mais rápidos passam para a rodada seguinte.

Estão inscritos 18 atletas na categoria feminina (8 são brasileiras), e 45 atletas na categoria masculina (25 são brasileiros). Entre eles estão confirmadas as presenças dos líderes do campeonato —a italiana Gaia Tormena e o sueco Edvin Lindh.

No sábado o público poderá assistir os atletas testando a pista (toda montada dentro das dependências do Memorial da América Latina) entre meio-dia e 13h.

No domingo, o aquecimento vai das 10 às 10h45. Às 11h começa a tomada de tempo das mulheres, seguida pela tomada de tempo dos homens, às 11h30. As baterias finais estão programadas para começar às 13h30.

O festival também conta com passeio ciclístico de 10 km (concentração às 7h de sábado no parque do Ibirapuera, e término no palco do festival, por volta das 10h), food-trucks, shows de música, apresentação de taiko (tambor tradicional da música japonesa), apresentação de acrobacias em bicicleta, testes gratuitos de bicicletas, oficinas de treinamento, palestras, exibição de filmes e exposição de fotografias.

Shimano Fest

Quando 17 e 18 de agosto

Onde Memorial da América Latina, portão 13 - Av. Mário de Andrade, 664 – Barra Funda, São Paulo

Entrada gratuita com registro prévio em https://shimanofest.com.br/ e doação de 1 kg de alimentos não perecíveis.