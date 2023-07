São Paulo

Com 180 novas fábricas no país, o Brasil contabiliza agora 1.729 cervejarias, de acordo com o Anuário da Cerveja 2022, relatório oficial divulgado nesta semana pelo Ministério da Agricultura e Pecuária.

O aumento de 11,6% foi praticamente o mesmo registrado no ano anterior (12%), o que indica uma certa estabilidade no setor cervejeiro.

Copo de chope do Torneira Bar, na Vila Madalena - Divulgação

Para Gilberto Tarantino, que empresta o sobrenome para a Cervejaria Tarantino e atualmente preside a Abracerva (Associação Brasileira de Cerveja Artesanal), esse crescimento "mostra a maturidade das micros, pequenas e médias cervejarias e o poder empreendedor do cervejeiro artesanal."

"Seguimos crescendo, estamos cada vez mais presentes no território nacional e movimentando a economia local. A enorme quantidade de produtos e marcas também ilustram o poder de inovação deste segmento", completa.

São contabilizados como novos lugares que produzem a cerveja. Ou seja, tap rooms não entram na conta —os tap rooms são lugares que têm as torneiras, mas não fabricam no endereço, como o Empório Alto dos Pinheiros ou a Trilha Fermentaria.

Principal estado cervejeiro da União, São Paulo soma nesta aferição 387 cervejarias, com 47 novas fábricas. Rio Grande do Sul vem logo atrás, com 310 (25 a mais no ano).

A novidade no pódio foi Minas Gerais, que, com 33 novidades, chegou a 222 e superou Santa Catarina, agora quarta colocada, com 215. Paraná (quinto, com 161) e Rio de Janeiro (sexto, com 120) são os outros Estados que ultrapassaram a barreira das cem cervejarias.

No entanto, Santa Catarina tem ainda a melhor relação de fábricas por habitantes, com uma cervejaria para 34.132 habitantes. São Paulo é o sexto nesta conta, com uma cervejaria por 120.540 pessoas.

Ainda de acordo com o Anuário, Distrito Federal, Amapá, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Pernambuco, Roraima e Tocantins não abriram nenhuma cervejaria em 2022. A região Sudeste é responsável por quase metade das fábricas do país, com 46,2%; seguida pela região Sul, com 39,7%.

Na conta dos municípios mais cervejeiros, chama a atenção Sorocaba, com 18 fábricas. A cidade do interior paulista fica à frente da tradicional Ribeirão Preto (17), de Blumenau (16), cidade batizada de capital da cerveja, e de Petrópolis (13), outro lugar também conhecido por suas marcas.

Neste tópico, a capital São Paulo lidera com 59 cervejarias. Porto Alegre (42) e Curitiba (26) completam o top 3.