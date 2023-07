São Paulo

Assim como o verão pede cervejas refrescantes, de baixo teor alcoólico e consumo mais fácil, a época mais fria do ano também remete a algumas preferências. É no inverno que surgem lançamentos mais encorpados, cervejas que dão aquela sensação de calorzinho gostoso depois do gole.

As novas versões lançadas por algumas cervejarias de São Paulo podem ser envelhecidas, levar amendoim, gengibre e até chili; ou serem carameladas, como a Tankator, do Tank Brewpub. Confira alguns lançamentos abaixo.

Tankator, doppelbock com 7,5% de álcool, do Tank Brewpub, finalizada com uma haste de inox que deixa a espuma cremosa e levemente aquecida - Divulgação

Baltic Base (Cerveja Avós)

Enquanto a premiada (e limitada) Baltic Negroni não volta (está chegando), é possível tomar o estilo que serve de base para ela. A Base é uma baltic porter, escura, de estilo tradicionalmente inglês que remete às cervejas dos séculos 18 e 19. Clássica, tem 8,4% de álcool e é vendida em latas de 473 ml (R$ 32).

Casa Avós - R. Croata, 703, Lapa, tel. 3672-4282. No Instagram: @cervejaavos

Uma das cervejas mais aguardadas a cada ano, a edição de 2022 da Bourbon County é o resultado do blend (ou mistura) da imperial stout em barris de quatro destilarias americanas (Heaven Hill, Four Roses, Wild Turkey e Buffalo Trace). Com 14,3% de álcool, traz aromas de baunilha, caramelo, chocolate, amêndoas e frutas secas. A garrafa com 500 ml sai por R$ 200 (leia mais).

Goose Island Brewhouse - R. Baltazar Carrasco, 187, Pinheiros, região oeste, tel. 2886-9858. No Instagram: @gooseislandbr

Sucesso em 2019, quando surgiu pela primeira vez, a imperial pastry stout da cervejaria carioca está de volta. Com corpo denso, a cerveja tem cargas generosas de amendoim e chocolate, distribuídos em uma bebida com 13% de teor alcoólico. Pode ser encontrada em garrafa de 500 ml na filial paulistana da marca, no largo da Batata. E apenas no Stout Day —evento com cinco cervejas escuras da casa, na quinta (13)— estará também disponível em chope.

Hocus Pocus SP - R. Fernão Dias, 690, Pinheiros. No Instagram: @hocuspocussp

Good & Glad (Tank Brewpub)

Novidade do Tank, esta wee heavy (que pode ser traduzido como "menos forte") passou seis meses em um barril de bourbon, o que conferiu à cerveja de 9% de álcool notas de caramelo, melaço e baunilha. O estilo, tipicamente britânico, evidencia os maltes da cerveja e traz amargor moderado.

Tank Brewpub - R. . Amaro Cavalheiro, 45, Pinheiros, tel. (11) 93208-2352. No Instagram: @tank_brewpub

Lambedô (Cervejaria 77)

Rótulo sazonal da cervejaria da Penha, a junina Lambedô inclui quantidades generosas de gengibre e mel, além de outras especiarias, como cravo e canela. Com 6% de álcool, está disponível no Armazém 77, o brewpub da Cervejaria 77, em chope (R$ 19, 300 ml) ou lata (R$ 30).

Armazém 77 - R. Betari, 525, Penha. No Instagram: @armazem.77 e @cervejaria77

Uma russian imperial stout com canela, cravo, cardamomo e… chili, esse lançamento da cervejaria da Barra Funda traz com 12,1% de álcool, aroma das especiarias e a picância da pimenta para aquecer o inverno dos cervejeiros. Vendida pelo site em garrafa de 300 ml (R$ 39), mas pode ser encontrada também no taproom de Perdizes ou na Fermentaria.

Trilha Fermentaria - R. Cônego Vicente Miguel Marino, 390, Barra Funda. Trilha Taproom - R. Apinajés, 137, Perdizes. Site: trilhacervejaria.com.br

Magma, russian imperial stout da Trilha Cervejaria, com chili, cravo e canela - Divulgação

Narratives of Destruction (Dogma)

Esta encorpada imperial stout é o resultado de uma parceria com a cachaça Middas, aquela famosa pelos flocos de ouro. A cerveja ganhou aromas de café, chocolate e baunilha depois de ficar três anos envelhecendo na barrica de cachaça. Com 13,8% de álcool, a garrafa com 500 ml custa R$ 130 pelo ecommerce.

Cervejaria Dogma - R. Fortunato, 236, Santa Cecília, tel. 99249-9887. Site: cervejariadogma.com.br

Pé de Moleque (Trilha)

Mais uma da Trilha, o rótulo faz uma homenagem ao queridinho doce junino. No estilo strong ale, a cerveja tem adição de amendoim, claro, e robustos 12,4% de álcool. Na garrafa de 300 ml, sai por R$ 33; e, assim como a Magma, pode ser encontrada em chope nos endereços da marca (veja acima).

Tankator Poking (Tank Brewpub)

A doppelbock Tankator já é ótima em sua versão solo, com 7,5% de álcool, malte tostado, coloração marrom e notas de caramelo. Mas o segredo é pedir a versão em que usam a técnica alemã chamada de poking. Nela, uma haste de inox é aquecida e depois imersa na caneca da cerveja, produzindo uma espuma generosa, cremosa e levemente aquecida, que intensifica o caramelo próprio ao estilo. Parece que colocaram um marshmallow queimadinho no copo. Imperdível (R$ 31, com ou sem o poking, veja endereço acima e a técnica abaixo).

Uno a Menos para Dividir la Recompensa (Juan Caloto)

Sempre com seus rótulos divertidos remetendo ao velho-oeste, a Juan Caloto lançou uma imperial stout com 12% de álcool, com base de maltes torrados que remetem a chocolate, café e caramelo. Para completar, a cerveja leva damasco e noz-pecã, com resultado aromático em uma bebida cremosa e licorosa. Como diz o rótulo, se beber, não dirija e não cavalgue. Disponível em chope (R$ 32, half pint, e R$ 40, pint) e lata (R$ 41), naquele velho Esconderijo.

Esconderijo Bar - R. Gandavo, 398, Vila Clementino. No Instagram: @esconderijo.juancaloto