O urso desibernou em pleno inverno. A Colorado, de Ribeirão Preto (SP), traz boa novidade para os fãs de suas tradicionais cervejas, decoradas com o famoso urso: a Kuyá, uma session IPA com maracujá, passa a ser a quinta cerveja fixa da marca.

A cerveja já vinha sendo produzida com regularidade na fábrica. Mas apesar de entrar bem no time, só agora ganha seu contrato fixo. Mais leve e aromática, a session IPA é uma boa cerveja de entrada para quem não se habituou com o amargor da IPA raiz. A Kuyá tem 4,3% de álcool e apenas 30 IBU (escala de amargor que pode chegar até 70 em IPAs mais parrudas).

Kuyá, session IPA com maracujá, é oficializada no portfólio fixo da cervejaria Colorado - Divulgação

"As pesquisas mostram que o estilo IPA é o segundo mais consumido do Brasil, atrás apenas do lager. Como a Kuyá é uma session IPA, ou seja, menos complexa e fácil de beber, acabou se somando perfeitamente à família para oferecer variedade de opções ao consumidor", explica Fernanda Federico, diretora de marketing craft da Ambev.

Nascida em 1996, só dez anos depois a Colorado passou a envasar as suas cervejas, ganhando mercados, bares e empórios em todo país. E, desde sempre, ficou conhecida por suas quatro variedades, cada uma explorando um ingrediente bem brasileiro, uma marca registrada da cervejaria.

Assim, tínhamos a Cauim (lager com mandioca), a Appia (trigo com mel), a Indica (india pale ale com rapadura) e a Demoiselle (porter com café). Mesmo depois de ser adquirida pela Ambev, a cervejaria continuou explorando o universo de estilos e sabores locais, com a linha Brasil com S, mas sempre em rótulos sazonais.

As coisas começaram a mudar um pouco com o certeiro lançamento da Ribeirão Lager. A refrescante lager, com laranja, de certa forma, desbancou a Cauim no trono das lagers —a Cauim ainda é fabricada, mas teve seu espaço reduzido, digamos.

O time fixo da Colorado agora tem Appia, Indica, Demoiselle, Ribeirão Lager e a novata Kuyá.