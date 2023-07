São Paulo

Agora é a hora de torcer, com uma cerveja, por elas. Depois de algumas cervejarias artesanais dedicarem seus rótulos para homenagear a seleção masculina no Qatar, chegou a vez das moças na Copa do Mundo.

Tudo bem, os jogos são de manhã (a Copa acontece na Austrália e na Nova Zelândia), período que não é dos mais indicados para abrir uma gelada. Mas dá para celebrar a vitória pós-jogo tranquilamente.

Boomerang - Aussie Pale Ale, lançamento da Cervejaria Nacional para a Copa do Mundo feminina - Divulgação

A Dádiva, de Várzea Paulista (SP), comandada por Luiza Lugli Tolosa, lança a session IPA Primeira Estrela, referência ao objetivo de Marta, Bia Zaneratto, Debinha e companhia, que buscam a conquista inédita.

A session IPA é um estilo refrescante, boa porta de entrada para quem está começando nos aromas e sabores das artesanais. Com 4,4% de álcool, a cerveja usa lúpulos americanos, tem aroma cítrico e amargor moderado e será vendida em latas de 310 ml.

A cerveja nasceu de uma parceria com a Nossa Arena, espaço na região da Barra Funda com quadras de society e beach tennis dedicadas às mulheres. O estabelecimento, que terá programação especial em todos os dias de jogos do Brasil, será um dos lugares em que será possível encontrar a Primeira Estrela, além de bares especializados em artesanais.

Já a Cervejaria Nacional, em Pinheiros, lançou a Boomerang - Aussie Pale Ale, nome em homenagem a um dos símbolos do país da Oceania. A cerveja, feita com lúpulos australianos, tem 5% de álcool, notas de cereais e 40 IBU (escala de amargor que nas IPAs costuma ser mais elevada), portanto, de amargor bem equilibrado.

A Boomerang - Aussie Pale Ale está disponível também no delivery da Nacional no Tatuapé, que atende a região leste de São Paulo.

A Copa do Mundo vai até o dia 20 de agosto. Depois da estreia contra o Panamá (segunda, às 8h), o Brasil enfrenta a França, no dia 29/7, às 7h, e a Jamaica, no dia 2/8, também às 7h. A melhor colocação da seleção foi o vice-campeonato, na Copa de 2007.

Primeira Estrela - Dádiva

Nossa Arena - Av. Nicolas Boer, 100, Barra Funda, região central. Mais informações no Instagram: @cervejariadadiva

Boomerang - Aussie Pale Ale

Cervejaria Nacional - R. Pedroso de Morais, 604, Pinheiros, tel. 99712-5576. Instagram: @cervejarianacional