São Paulo

O Hotel 5 Bilhões de Estrelas da Patagonia está de volta. A cervejaria com sede em Bariloche (Argentina) vai repetir a ação que fez sucesso em 2022, quando selecionou alguns cervejeiros para uma experiência em uma região montanhosa.

A brincadeira é trocar o conforto de um hotel com apenas 5 estrelas por uma barraca bem equipada ao ar livre, diante de um céu estrelado (umas 5 bilhões). Além disso, o contemplado vai se deliciar com parrillas e outros comes feitos no fogo de chão, fazer trilhas em meio à natureza e tomar muita cerveja do seu estilo favorito (amber lager, weiss, bohemian pilsner e IPA).

Cerveja Patagonia lança Hotel 5 Bilhões de Estrelas, barracas equipadas no topo de uma montanha - Divulgação

Mas a cervejaria, que pertence ao portfólio da Ambev, mudou o endereço do hotel. Em 2022, o espaço escolhido foi uma bela área na cidade de Cunha (SP), a cerca de quatro horas da capital, com vista para as serras de Bocaina, da Mantiqueira e do Mar.

Desta vez, a região escolhida fica em Santa Catarina, mais precisamente em Soldados Sebold, uma região com trilhas em Alfredo Wagner, cidade rodeada de montanhas na serra catarinense, a mais ou menos duas horas da capital Florianópolis.

Para participar, cervejeiros aventureiros deverão ficar ligados nas dicas espalhadas pelas redes sociais da Patagonia (@cervezapatagonia.br) e encontrar fisicamente a recepção da marca, que estarão instaladas em quatro cidades no mês de agosto: dias 12, em Porto Alegre (RS), 13, em Florianópolis (SC), 19, em Curitiba (PR), e 20, em São Bento do Sapucaí (SP). O primeiro que encontrar a recepção em cada cidade, será contemplado, com direito a acompanhante —é necessário ter mais de 25 anos e disponibilidade para viajar em setembro.

"Queremos fazer a provocação de que cada pessoa possui um aventureiro dentro de si, e nada melhor do que essa busca pelas recepções para sair da rotina e desbravar novas experiências", afirma Thomás Debeus, gerente de marketing da Patagonia no Brasil.

Para completar, a Ambev escalou Rodrigo Hilbert como embaixador do evento. "Esse projeto é muito especial para mim, pois fazer esse chamado para as montanhas desperta boas lembranças. É gratificante participar de uma campanha cuja marca entende o real significado de conexão com a natureza", diz o ator/apresentador.