Reza a lenda que a origem da cerveja data de 9.000 a.C. Há também indícios de que o homem construía cidades em 6.000 a.C., e que a fabricação de cerveja era algo aparentemente organizado (colei essa da Larousse da Cerveja).

No entanto, o Dia Internacional da Cerveja é um pouco mais novo, foi criado somente em 2007, d.C. mesmo.

Chope da Cerveja Avós - Divulgação

Não que em pleno século 21 fosse necessário alguma desculpa para ir até o bar de sua preferência para tomar uma cerveja, mas um grupo de quatro amigos estava mais empolgado.

Jesse Avshalomov, Aaron Araki, Evan Hamilton e Richard Hernandez estavam em um bar de Santa Cruz, Califórnia, quando sugeriram o dia 5 de agosto como o Dia Internacional da Cerveja. A Califórnia é um dos berços do boom das IPAs e das cervejarias artesanais americanas, movimento que se espalhou pelo mundo, chegando em terras brasilis.

Não demorou para o "feriado" se espalhar para outras cervejarias e cidades americanas e se tornar uma celebração mundial. Entre 2007 e 2012, o dia era fixo, 5 de agosto. Desde então, a data foi alterada para a primeira sexta de agosto —neste ano, dia 4.

A celebração também teria uma espécie de carta de intenções, com três preceitos básicos e quase "poliânicos":

1 - Se reunir com os amigos para apreciar boas cervejas;

2 - Mostrar o apreço às pessoas responsáveis pela fabricação e pelo serviço da cerveja;

3 - Celebrar as cervejas de diferentes culturas e nações em uma única data

As celebrações em volta da data mudam um pouco de acordo com o país ou a disposição da cervejaria, mas podem incluir lançamentos de novos rótulos ou abertura de cervejas raras, promoção de happy hour o dia inteiro, jogos cervejeiros (que tal um "beer pong"?) etc.

Em São Paulo, o Dia Internacional da Cerveja é celebrado normalmente com descontos e promoções de pubs, brewpubs e taprooms. Veja uma lista de endereços aqui.

Outra data vizinha da primeira sexta de agosto tem recebido mais importância por aqui. O primeiro sábado de agosto celebra o IPA Day SP. Neste ano, a festa reúne 27 versões de india pale ales debaixo do mesmo teto, na Cervejaria Tarantino. Mas outras cervejarias promovem suas IPAs, como a Hocus Pocus (no Rio e em São Paulo), que lança quatro rótulos de IPAs nesta semana.

Seja no Dia Internacional da Cerveja, seja no IPA Day SP, beba com moderação, não dirija e cheers.