Foi em janeiro que a tradicional Dama Bier fez aniversário, completou 13 aninhos. Mas o presente está saindo só agora.

A cervejaria de Piracicaba está lançando seu novo rótulo da linha Reserva, a de número 13, uma trippelbock encorpada, envelhecida em barris, com 10,6% de teor alcoólico.

Reserva 13, uma tripplebock da Dama Bier, em elegante garrafa vedada com cera - Divulgação

A linha especial da Dama começou em 2015, com a Reserva 5 celebrando o quinto aniversário da marca. Em suas nove edições, os estilos variaram, como strong dark ale, russian imperial stout ou barley wine, mas sempre foram envelhecidos em barris de madeira de destilarias.

"Na Reserva 13 utilizamos 70% do blend em barris que vieram de destilarias e o restante do blend em barris virgens (na época da compra), porém foram acondicionadas algumas Reservas anteriores nos mesmos. Usamos barris de carvalho francês, carvalho americano e umburana", conta Renato Bazzo, um dos sócios da cervejaria.

"A trippelbock número 13 está entre as mais complexas comparando com as cervejas da linha Reserva produzidas até hoje", avalia.

De coloração marrom escura, a Reserva 13 traz, de acordo com sua ficha, notas de coco queimado, baunilha e frutas secas, além de maltes torrados e leve dulçor —ela tem baixo amargor, com 33 IBU (unidade que ultrapassa cem, nas IPAs, fica entre 45 e 70, para efeito de comparação).

Em edição limitada, a elegante garrafa de 500 ml é vedada com cera e está à venda no site da Dama Bier (loja.damabier.com.br), por R$ 69. A cerveja também deve estar disponível em lojas físicas, como Empório Alto dos Pinheiros, Tap Tap ou Beer4U Leopoldina, mas com valor um pouco acima.