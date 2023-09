São Paulo

Beber com moderação deveria fazer parte da cartilha diária de quem não abre mão de uma happy hour. Mas sabemos que muita gente gosta de enfiar os dois pés na mesma jaca, atitude não muito inteligente para a segurança ou para o fígado.

De olho nisso, a Ambev criou o Dia de Responsa, comemorado pelo 15º ano consecutivo nesta sexta (15), no qual reforça ações ligadas à conscientização e a importância de se hidratar quando for consumir bebidas alcoólicas.

Bud Zero, a versão sem álcool da Budweiser - Divulgação

Para celebrar a data, o Zé Delivery —serviço de entregas da Ambev— oferece 30% de desconto* em produtos como a cerveja Bud Zero, água AMA, chás, sucos e refrigerantes. Para usar o desconto, o consumidor deve usar o código CARTAOAZUL, para se lembrar justamente sobre a importância de se hidratar.

"Faz mais de duas décadas que atuamos para conscientizar o nosso público sobre a importância do consumo responsável e da moderação. O Dia de Responsa é uma data importante para reforçar essa mensagem", afirma Fernando Mazzarolo, vice-presidente do Zé Delivery. "Temos certeza de que essa iniciativa nos ajudará a levar a conscientização sobre esse tema para cada vez mais pessoas", completa.

O mercado atual tem investido cada vez mais em bebidas para jovens com preocupações em relação à saúde, com o crescimento da oferta de cervejas com baixo teor alcoólico, sem glúten ou com poucas calorias.

Ainda na esteira do Dia de Responsa, a Ambev criou uma cartilha com dicas de conscientização que será espalhada nesta sexta em mais de 200 mil pontos de venda no país.

No cartaz há sugestões como: beba devagar e planeja o quanto vai ingerir logo na chegada; nunca beba de estômago vazio; tome bastante água entre uma bebida e outra, experimente um copo d’água para cada copo de cerveja; e não faça compras na internet, não dirija e não mande zap para ex depois de beber.

"Entendemos nosso papel na sociedade para mudar e quebrar comportamentos que fujam do equilíbrio e da moderação. O pilar de consumo responsável tem sido nosso foco há mais de 20 anos e, desde então, temos um time dedicado a trazer um olhar cuidadoso para essa frente", diz Rodrigo Moccia, diretor de relações corporativas da Ambev.

Para mais informações, acesse ambev.com.br/sustentabilidade/consumo-responsavel.

*A oferta do Zé Delivery é para maiores de 18 anos. Descontos limitados a R$ 10 por compra, limitado a 1 (um) resgate por CPF e disponível para os primeiros mil vouchers.