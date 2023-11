São Paulo

O GP de São Paulo de F1 bateu novo recorde de público no autódromo de Interlagos neste fim de semana, com 267 mil pessoas enchendo arquibancadas e outras instalações nos dias 3, 4 e 5 de novembro.

A marca supera em mais de 30 mil espectadores o melhor público do circuito, que era justamente do ano passado, com 235.617 espectadores.

Vista do autódromo de Interlagos em uma das áreas do Heineken Village - Arquivo pessoal

Parte deste recorde foi conseguido com o investimento em novas áreas VIP do circuito, como o Heineken Village, área dividida em dois espaços (Estrela e Gramado), com visão de diferentes partes da pista e dando a chance de ficar bem próximo dos guard-rails, para quem gosta de emoções fortes.

Só no espaço da cervejaria, a capacidade dobrou em relação à 2022, passando de 5.500 para 11 mil pessoas, numa área de 30 mil metros quadrados. "O espaço é o mesmo do ano passado, mas neste ano sentimos que era possível acomodar mais pessoas e, com isso, aumentamos equipe, operação de bares e toda infraestrutura necessária", comenta Eduardo Picarelli, diretor de unidades de negócios da marca.

Tanto luxo tem preço, e não é exatamente barato. O ingresso para o espaço no gramado neste ano custou R$ 1.980. Já a entrada para a área Estrela, com open bar e open food, saiu por R$ 3.980.

Além disso, a área da Heineken incluía apresentações de DJs, tirolesa de 130 metros (com filas até durante a corrida) e uma modesta exposição em homenagem ao piloto Ayrton Senna.

O autódromo de Interlagos também é o que recebe o maior investimento do grupo cervejeiro entre todos os 23 GPs do calendário. "Existem outras praças relevantes, como Holanda e Las Vegas, pistas em que a Heineken é o patrocinador master", indica o executivo. "Mas o Brasil é o único com uma ativação como o Heineken Village. Nos outros, o investimento da marca é pontual, com foco em áreas de hospitalidade dentro do paddock", acrescenta.