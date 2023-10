São Paulo

"Chegou ao fim a 38ª Oktoberfest de Blumenau". A notícia foi divulgada no site da prefeitura da cidade. Já o título da postagem imediatamente anterior era "Nível do rio mostra sinais de estabilização".

A maior festa cervejeira do país conviveu o tempo todo com as notícias em relação ao nível do rio Itajaí-açu, que chegou a encher na região do Centro da cidade e causou graves danos em vários municípios vizinhos. O evento foi marcado por suspensões, prorrogações, idas e vindas, sempre provocados pelas fortes chuvas que castigaram todo o Vale do Itajaí.

Público em um dos pavilhões da Oktoberfest de Blumenau na quinta, dia 5/10 - Sandro Macedo/Arquivo pessoal

Ao todo, foram seis dias de cancelamento da festa no Parque Vila Germânica, o que motivou a prorrogação do festival cervejeiro em uma semana. No total, de acordo com os números oficiais, o público foi de cerca de 450 mil pessoas, bem inferior aos 634 mil de 2022.

"Sempre ouvimos que a Oktoberfest é a festa da resiliência, pois ela começou depois de duas grandes enchentes, e desta vez vencemos quatro enchentes durante a Oktober e mantivemos a festa", afirmou o prefeito Mário Hildebrant. "Agradecemos a todos que prestigiaram o evento e agradeço em especial à equipe da organização da 38ª Oktoberfest, eles foram essenciais para a excelência da festa", completou.

Antes do início do evento, a expectativa era de bater recordes de público, com mais dias e promoções em um espaço maior. Mas logo na abertura, no dia 4 de outubro, as chuvas persistentes na cidade fizeram a organização cancelar o tradicional desfile que passa pelas ruas do Centro —o desfile ocorreu na semana seguinte.

No fim, já era esperado um público menor, apesar da ampliação da área na Vila Germânica. Em 2024, a Oktoberfest completa 40 anos.