São Paulo

Antes de 2023 sair de cena, ainda deu tempo de acontecer uma importante premiação no setor cervejeiro. No início do mês, em São Paulo, a final da 3ª Copa Cerveja Brasil escolheu os três melhores rótulos do país, e a vencedora foi a surpreendente Cold Brew Lager, da cervejaria Colombina, de Aparecida de Goiânia (GO).

Ao contrário de outros concursos nacionais com sede fixa (e que normalmente trazem resultados mais localizados), a Copa Cerveja Brasil —promovida pela Abracerva e com apoio do Sindicerv e da Febracerva— fez etapas regionais, determinando as melhores de cada estilo nas cinco regiões do país. Depois, as finalistas foram novamente analisadas em São Paulo.

Cerveja Cold Brew Lager, da Colombina (Goiás), com infusão a frio de café - Divulgação

"Ao longo de todo o segundo semestre rodamos o Brasil realizando as etapas regionais, defendendo a apoiando as cenas cervejeiras locais, valorizando os produtos e as pessoas de cada região e trabalhando para unir o segmento", afirma o presidente da Abracerva, Gilberto Tarantino.

A Cold Brew Lager foi a vencedora do Best of Show, que determina o melhor rótulo entre todos os estilos. Com 4,3% de álcool e apenas 14 IBU (unidade de amargor que, na IPAs, fica entre 40 e 60), a cerveja foi feita com uma infusão a frio de café, com grãos selecionados de uma torrefação especial da King Cafés Especiais, também de Goiânia. O resultado é uma cerveja muito refrescante e com o aroma acentuado do café.

"A Cold Brew Lager reúne muito de tudo aquilo que acreditamos e defendemos ao longo da história da marca Colombina, valorizando as riquezas regionais e a movimentação da economia local", postou a cervejaria em seu perfil no Instagram. "Ela é fruto de uma parceria de muito sucesso com a King Cafés Especiais e também leva em sua composição mandioca, da agricultura familiar goiana, fornecida pelas cooperativas de Bela Vista de Goiás", completou.

O triunfo da Cold Brew Lager foi, de certa forma, surpreendente pelo fato de o rótulo não ter vencido o Best of Show na etapa da região Centro-Oeste. Mas foi para a final por ter sido selecionada pelo estilo (basicamente, perdeu o Goianão para vencer o Brasileirão).

Ainda no Best of Show, em segundo lugar ficou a Efeito Pigmaleão #2, da Pineal, de Sorocaba, uma saison com fermentação mista e maturação em barril de carvalho francês. Fechando o pódio ficou a Wave, uma catharina sour com goiaba da mineira Falke Bier e, quem diria, sem álcool. Todas as premiadas por estilo estão listadas no site da Abracerva.

Ao todo, a eleição avaliou mais de 1.100 rótulos de todas as regiões, envolvendo mais de cem jurados na avaliação.