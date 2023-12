São Paulo

Em dezembro de 2020, a pandemia de Covid ainda mantinha o país sob restrições, à espera da primeira vacina. Foi neste cenário que a Ambev criou a Academia da Cerveja, com cursos, aulas e palestras apenas no ambiente online, voltados majoritariamente para o público consumidor, todos gratuitos.

A ideia era passar do virtual para o físico já no ano seguinte, mas a crise sanitária mudou as prioridades e o projeto precisou esperar praticamente três anos. Nesta quarta (20), finalmente a Academia da Cerveja se materializa em um endereço real, no número 560 da rua Mourato Coelho, em Pinheiros (região oeste de São Paulo).

Sala modulada da Academia da Cerveja, em Pinheiros - Arquivo pessoal

"O espaço é uma nova fase da Academia", comemora Alexandre Esber, gerente do espaço e integrante da equipe de conhecimento e cultura cervejeira da Ambev. "Teremos aqui cursos para o público consumidor, mas que não tem um letramento gigante, para os entusiastas, que não são tão iniciantes, e para profissionais que trabalham com cerveja", conta, enquanto mostra as salas moduladas da academia, que ocupa a área de um antigo depósito, entre as ruas Cardeal Arcoverde e Teodoro Sampaio. Muitos cursos básicos, de apenas uma hora, devem permanecer gratuitos.

O espaço acomoda cerca de cem alunos, que podem ser distribuídos em três salas moduladas com acessibilidade, batizadas de Lúpulo, Levedura e Cereais (nem só de malte vive a cerveja).

Há também logo na entrada um balcão com seis torneiras e uma bela cozinha cervejeira, com tanques de 250 litros e fermentadores; um minilaboratório completa a moderna estrutura, tudo à disposição dos futuros alunos.

A partir desta quarta (20) já será possível se inscrever no site da Academia da Cerveja para cursos que devem ocorrer a partir do início de 2024. Muitas palestras gratuitas vão continuar disponíveis no ambiente online, como o recente curso de Harmonizações Natalinas, que dura apenas 20 minutos.

Outras aulas grátis incluem temas como cor da cerveja, escolas cervejeiras, copo: a arte de servir, além de aulas de estilos, da IPA às cervejas sem álcool.

"Temos cerca de 70 horas de material gratuito, por vídeo. Mas a ideia é ter cursos pagos, principalmente da linha Pro. Nosso objetivo sempre foi democratizar o conhecimento cervejeiro e levar para mais lugares essa conversa", explica Esber.

"A inauguração da nova sede da Academia da Cerveja reflete nosso comprometimento em promover a cultura cervejeira e fortalecer a comunidade que compartilha dessa paixão", afirma Carla Crippa, vice-presidente de Impacto e Relações Corporativas da Ambev. "Estamos entusiasmados em oferecer um espaço que não apenas educa, mas permite que profissionais se desenvolvam", completa.

Academia da Cerveja - R. Mourato Coelho, 560, Pinheiros. Inscrições para cursos e mais informações em academiadacerveja.com.