São Paulo

Cada vez mais, cervejas artesanais estão se tornando um presente especial nas festas de fim de ano, seja para o Natal, seja para o bom e velho Amigo Secreto.

Mas escolher um rótulo neste vasto e lupulado oceano de sugestões nem sempre é uma tarefa das mais fáceis, principalmente se você não conhece bem o perfil cervejeiro do presenteado.

Cerveja do Barrel Club, clube de cerveja da Trilha, focado em cervejas envelhecidas em barris - Divulgação

Na dúvida, um clube da cerveja pode funcionar como ótima sugestão de presente, principalmente porque alguém já faz a curadoria dos rótulos para o presenteado... ou para você.

No Clube Bar do Celso, por exemplo, o jornalista especializado Luís Celso Jr. oferece seleções cervejeiras distintas para cada perfil. Já o Barrel Club, da Trilha, traz cervejas elaboradas e exclusivas, envelhecidas em barris. Abaixo, confira quatro dicas de clubes para diferentes perfis cervejeiros.



Clube do Malte - Caixa da Alegria

Ecommerce tradicional, o Clube do Malte vende centenas de cervejas nacionais e importadas. Muitas cervejas que chegam na sede e passam pelo crivo dos beer sommeliers, chegam ao clube da marca, conhecido como Caixa da Alegria.

No mês de janeiro, o clube já montou a caixa, com rótulos da paulistana Haunted Brewing para a linha Craft Beer Project, todos com o cacau como principal estrela da receita —nem por isso espere cervejas stouts achocolatadas. Faz parte da seleção a dubbel, da escola belga, com cacau e casca de laranja; ou uma schwarzbier, estilo defumado, com cacau.

São três planos, com duas, quatro ou seis cervejas. A Caixa da Alegria 2 sai por R$ 34,90 (ou R$ 54,90 com copo); a Caixa da Alegria 4 custa R$ 69,90 (ou R$ 84,90 com copo). Já a Caixa da Alegria 6, por R$ 94,90, já vem com um copo especial.

Assinantes ainda são contemplados com fichas da cerveja com dicas de harmonização, descontos em outros produtos da loja e recebem a revista Nação Cervejeira.

Mais informações: clubedomalte.com.br/caixa-da-alegria

Kit da Caixa da Alegria, para assinantes do clube de cerveja do Clube do Malte - Divulgação

Clube Bar do Celso

Com experiência como jurado, professor e palestrante, o jornalista e sommelier Luís Celso Jr. está por trás do site Bar do Celso. Há três anos, ele também faz a curadoria do Clube do Bar do Celso. "Eu avalio pessoalmente todos os meses uma série de cervejas, selecionando apenas aquelas que estão acima da média", conta.

São quatro opções de planos, cada um atendendo um perfil cervejeiro diferente, sempre com duas cervejas: Beer Basics (cervejas clássicas e fiéis aos estilos), por R$ 59; Beer Hunter (com rótulos mais difíceis de se encontrar ou em edições limitada), por R$ 79; Hop Head (para quem ama as lupuladas, como as IPAs e suas variantes), por R$ 79; e Beer News (focado em tendências e lançamentos recentes), por R$ 99. Todas as cervejas vão com ficha de degustação.

Quem fizer assinaturas mais prolongadas (seis meses ou um ano), ganha descontos. Além disso, associados podem comprar cervejas com 10% de desconto na loja do bardocelso.com.

Mais informações: bardocelso.com/assinatura-cerveja/

Barrel Club - Trilha Cervejaria

Este clube é indicado para cervejeiros de paladar mais aguçado, que vão apreciar cervejas envelhecidas em barris de uísque, bourbon, rum, conhaque ou cachaça, em processos de maturação que podem durar quatro meses ou até três anos, a depender do rótulo. Todas com o padrão de qualidade da Trilha, uma das melhores artesanais de São Paulo, com casas na Barra Funda, Perdizes e Itaim Bibi.

A edição de dezembro do Barrel Club, por exemplo, foi uma saison com cupuaçu em blend envelhecida em carvalho francês, com 7,1% de álcool. No mês anterior, a escolhida foi um estilo selvagem com hibísco e sementes de cardamomo, que passou por um blend de barris de carvalho francês e de vinho chardonnay.

O clube tem apenas 300 vagas por ano e os assinantes pagam 12 parcelas de R$ 77,50 para receber, a cada mês, uma exclusiva e elegante garrafa de 500 ml.

Mais informações: trilhacervejaria.com.br/barrelclub

Dogma Lovers Club

Uma das artesanais queridinhas de São Paulo, a Dogma é conhecida por suas ótimas versões de IPAs bem lupuladas, mas elas não são as únicas opções no Dogma Lovers Club.

As cervejas que entram no clube são edições especiais, que não chegaram nas torneiras do tap room da marca e são exclusivas para os assinantes. São duas opções de assinatura, uma com duas latas (R$ 79,90 por mês) ou quatro latas (R$ 134,80) —mesmo na assinatura com quatro latas, são dois estilos, mas aí ficam duas latas de cada um.

Entre rótulos que já passaram pelo clube estão a hazy IPA Sense of Space, feita com o lúpulo Strata (conhecido por notas que lembram também a maconha); e a special bitter From Major To Minor, que passou por barris de carvalho americano.

Mais informações: cervejariadogma.com.br/clube-de-cervejas