São Paulo

Aconteceu na noite de segunda (4), no Torneira Bar (Pinheiros), mais uma eleição da HGA Best Brazilian Craft Beer, concurso promovido pela USA Hops, que escolheu a melhor artesanal brasileira feita com lúpulos americanos.

Neste ano, a double IPA (ou imperial IPA) foi o estilo escolhido. E a campeã veio do velho oeste, ou da região sul de São Paulo mesmo: a Juan Caloto, com um taproom cheio de referências ao faroeste na Vila Clementino, o Esconderijo.

Para conseguir o título, a Juan Caloto precisou superar outras nove fortes concorrentes que haviam chegado à final: BR Brew, Dádiva, Demonho, Japas, Masterpiece, Tank Brewpub, Suricato, Viela e Zev.

Marcelo Bellintani e Felipe Gumiero, da Juan Caloto, recebem prêmio da USA Hops - Divulgação

A boa notícia para o querido cervejeiro e a querida cervejeira é que as dez estarão disponíveis nas torneiras do Empório Alto dos Pinheiros nesta quinta (7).

Todas tiveram à disposição 40 quilos de lúpulo americano, dividido em quatro variações (Idaho Gem, Cashmere, Triumph e Vista), para usar como achassem mais conveniente.

A Juan Caloto usou os quatro, e ainda incluiu um quinto, o tradicional Citra. "Tivemos ótimas experiências anteriores com o Idaho Gem e o Cashmere. O Vista e o Triumph utilizamos pela primeira vez", conta Marcelo Bellintani, da cervejaria. "Então, desde o começo, pensamos em uma receita em que os dois aparecessem bem. E incluímos o Citra para ajudar na intensidade geral de aroma", completa o campeão.

O intrépido júri do concurso, conduzido pela sommelière Júlia Reis, foi formado por Mari Maranho, Edu Passareli, Rene Aduan Junior, Billy Lewis, Guilherme Mixtro, Marcelo Crosta, Juliana Behr, Alexandre Esber, Beatriz Cury e Francis Mainardi.

Além do troféu e de um selo para estampar o rótulo campeão, a Juan Caloto recebeu US$ 1.000 em lúpulos, da USA Hops, que promove o concurso em parceria com o Departamento de Agricultura dos EUA. As versões das cervejarias Dádiva (segundo lugar) e Demonho (terceiro) completaram o pódio —mas ganharam apenas um "parabéns".

Além das cervejas no EAP, é possível também tomar algumas candidatas direto na fonte: o Esconderijo, do Juan Caloto, já está com sua campeã engatada; batizada de La Célebre Disputa de Snake Falls (eles sempre têm títulos engraçadinhos que remetem à folhetins de western), a double IPA tem 8,8% de teor alcoólico, com 55 IBU (unidade de amargor até razoavelmente baixo para uma double IPA). O preço da pint é de R$ 39

O Tank Brewpub, em Pinheiros, também já engatou a Big Punch, com 8,5% de álcool e 85 IBU —a cerveja ficou fora do pódio do júri, mas é uma ótima versão do gênero, na opinião deste humilde blogueiro.

EAP - r. Vupabussu, 305, Alto dos Pinheiros. Dez rótulos finalistas nesta quinta (7), @eapsp

Esconderijo Bar - r. Gandavo, 398, Vila Clementino, @esconderijo.juancaloto

Tank Brewpub - r. Amaro Cavalheiro, 45, Pinheiros, @tank_brewpub