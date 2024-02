São Paulo

Vai ter bolo... e também muita cerveja especial no Empório Alto dos Pinheiros, em plena segunda-feira de Carnaval (12/2), a partir das 15h.

Inaugurado em 2008 e hoje referência da cena cervejeira —e porto seguro de quem sempre está atrás de novidades lupuladas—, o EAP, como é carinhosamente chamado, completa 16 anos comandado pela mesma dupla, Paulo Almeida e Roberta Teixeira da Costa.

EAP completa 16 anos com bolo e cervejas em pleno Carnaval - Divulgação

Para celebrar, suas 42 torneiras estarão recheadas de cervejas especiais —além de clássicas que sempre figuram entre as engatadas. Uma das novidades é a Cianita, da Tábuas Cervejaria, de Campinas. Trata-se de um russian imperial stout com 11% de álcool, bem licorosa, envelhecida em barril de jequitibá e com aromas de chocolate, café e especiarias. Este é o único barril da cerveja fora de Campinas.

Tem também uma curiosa sour IPA, colaborativa da mineira Captain Brew com a paulista Esacafandrista, batizada com o singelo nome Drive-in Jiu Jitsu Paradise. Com 5,7% de álcool, ela usa uma boa carga dos queridinhos e aromáticos lúpulos neozelandeses.

Dádiva 9

Além do universo das cervejas, a Dádiva entra na festa com a Dádiva 9, uma sidra barrel aged, com 7,5% de álcool, feita para comemorar os nove anos da cervejaria fundada por Luiza Lugli Tolosa. Sim, o aniversário foi em 2023, mas alguns rótulos precisam de um pouquinho mais de tempo para maturar.

"Ao longo dos anos estamos pescando produtos diferentes além da cerveja. Já fizemos blends de cerveja com vinho, por exemplo. Dessa vez estamos lançando uma sidra que é, na verdade, um blend de sidras envelhecidos em barricas. Chegamos a um produto supercomplexo e muito elegante", conta Luiza, lembrando que a Dádiva Sept já tinha feito um blend com vinho Cabernet Sauvignon.

Além de entrar na festa do EAP, a Dádiva 9 está em outras lojas especializadas e no ecommerce da marca. Mais informações no perfil @cervejariadadiva. E depois de tantas cervejas (e sidra), não esquece: vai ter bolo. E se bater uma ressaquinha, agora tem o EAP Café, ao lado.

EAP 16 anos - r. Vupabussu, 305, Pinheiros. Seg. (12): a partir das 15h, @eapsp