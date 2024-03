Se você quiser celebrar o Dia da Mulher com uma cerveja com um toque feminino, prepare-se. Opções pululam por aí (e não só no dia 8 de março).

Que tal a Mary Brew, do Tank Brewpub, bar comandado por Julia Fraga? A cerveja é do estilo gose e tem sua inspiração no clássico bloody mary. Assim, leva sal de aipo e tomate, dando um belo colorido à bebida, que tem 8,5% de álcool.

Mary Brew, do Tank Brewpub, cerveja gose com sal de aipo e tomate, inspirada no bloody mary - Reprodução

Ou a Peach Fuzz, da cervejeira Jéssica Jaguela, da Hop Bros, de Maceió (AL). Trata-se de uma wild ale envelhecida em barrica de carvalho francês com adição de pêssego in natura.

Tem também a Jujuba, uma double sour da Cervejaria 77, de Aline Mota, que chega diretamente da Penha. Avermelhada, a cerveja leva melancia e amora, com um toque de limão.

Para quem prefere um estilo mais clássico, a indicação é a special bitter da Ruera, de Campinas, criada por Fernanda Brito.

O bom é que todas estarão reunidas no mesmo evento, o Criado Por Elas, Liderado Por Elas, festa que acontece no sábado (9/3), um dia depois da efeméride, no Greta Galpão, na região da Vila Madalena (zona oeste de São Paulo), das 13h às 20h. Ingressos estão sendo vendidos pelo site Sympla, neste link, por R$ 45.

A festa, idealizada por Luiza Tolosa, da Dádiva, também terá comidinhas, vinhos em taça, selecionados pela sommelière Patrícia Brentzel, e muita música ao vivo. Confira abaixo a lista completa de cervejas que estarão no evento.