São Paulo

Habituada a lançar todo ano um rótulo especial para celebrar o Dia Internacional da Mulher (e trazer à tona algum tema ligado à data que merece ser debatido), a Cervejaria Dádiva aumentou o projeto neste ano.

Além do seu novo rótulo, a Dádiva, fundada por Luiza Lugli Tolosa, reúne 26 cervejarias no projeto Criado por Elas, Liderado por Elas, em que a marca principal é o empreendedorismo feminino.

As cervejas serão reunidas numa festa no sábado (9/3), um dia depois da efeméride, no Greta Galpão, na região da Vila Madalena (zona oeste de São Paulo), das 13h às 20h. O primeiro lote de ingressos está à venda no Sympla, por R$ 40 —os chopes serão cobrados à parte, assim como outras bebidas e várias comidas.

Luiza Lugli Tolosa, sócia-fundadora da Cervejaria Dádiva - Divulgação/Dádiva

"Em pleno 2024, o meio cervejeiro ainda é totalmente estigmatizado e visto como masculino, mas nós somos muitas, e temos projetos e produtos incríveis e importantes para o setor", conta Luiza. "Sem as mulheres do meio cervejeiro essa roda não gira. E o intuito da campanha deste ano é a gente se fortalecer, se apoiar e se inspirar ainda mais. Queremos que todos saibam quem somos, onde estamos e onde ainda queremos e vamos chegar", afirma.

O projeto nasceu após um post na rede social da cervejaria no dia 19 de novembro do ano passado, para falar sobre o dia do empreendedorismo feminino. "Falamos de algumas cervejarias que a gente conhece e admira, fundadas e lideradas por mulheres", lembra Luiza. Nos comentários, chegaram várias indicações de cervejarias com mulheres à frente, de diferentes estados.

No Greta Galpão, 20 torneiras terão chopes engatados feitos por mulheres. Além disso, o evento terá vinhos em taça, selecionados pela sommelière Patrícia Brentzel. A festa terá também roda de samba, samba rock e a DJ Yaga Goya na parte musical.

"São diferentes trajetórias de mulheres cervejeiras que serão mostradas nesse evento, projetos lindos que poderão ser acompanhados de perto pelos visitantes em um ambiente inclusivo, alegre, com muita música, comida boa e cheio de cervejas incríveis", garante Luiza.

Além da Dádiva, de Várzea Paulista, confira as outras participantes do projeto: Araucária (Maringá/PR), Armazém 77 (São Paulo/SP), Birrificio Club (João Pessoa/PB), Brewstone (Fortaleza/CE), Colombina (Aparecida de Goiás/GO), Dalla (Cordilheira Alta/SC), DaLuz (Porto Alegre/RS), Dona (São Luís/MA), Duas Irmãs (São Paulo/SP), Hop Bros (Maceió/AL), Japas (São Paulo/SP), Maltês Craft Beer (Florianópolis/SC), Maltesa (Ribeirão Preto/SP), Masterpiece (Niterói/RJ), Moondri (Curitiba/PR), Nefasta (São José/SC), Noi (Niterói/RJ), Oripacha (Morro Reuter/RS), Proa (Salvador/BA), Ruera (Campinas/SP), Serafina (Belo Horizonte/MG), Tank (São Paulo/SP), Torneira (São Paulo/SP), Zalaz (Paraisópolis/MG) e Zapata (Viamão/RS).

Criado por Elas, Liderado por Elas - Greta Galpão (r. Pedro Soares de Almeida, 104, Vila Anglo Brasileira, região oeste). Sáb. (9/3): 13h às 20h. Ingr.: R$ 40, no Sympla (link aqui). Mais informações em @cervejariadadiva