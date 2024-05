São Paulo

Conhecido festival cervejeiro, o Mondial de la Bière original, do Canadá, celebra 30 anos na edição de 2024, entre 24 e 26 de maio, em sua sede em Montreal.

Além das cervejas locais, dois países ganham destaque especial na seleção deste ano: Bélgica e Brasil, que ocupará um pavilhão com cervejas que representem a diversidade do país.

Garrafas da Cybeer, das cervejas Ping of Death e Wildfire, esta, com levedura extraída da mandioca, parte do Projeto Manipueira - Divulgação

Para isso, foram escolhidas marcas de diferentes cantos, incluindo a Cozalinda, de Florianópolis (SC), a Cervejaria Uçá, de Aracaju (SE), a Masterpiece, de Niterói (RJ) e a Salvador, de Caxias do Sul (RS).

A Cybeer, que tem um brewpub na região de Moema, é a representante de São Paulo. A cervejaria selecionou dois rótulos para o festival canadense.

Uma delas é a Ping of Death, barley wine envelhecida em barrica de vinho do Porto, com 12% de álcool. Quem quiser prová-la, ainda pode encontrá-la no ecommerce da Cybeer, por R$ 60 (garrafa de 375 ml).

A outra é a Wildfire, que integra o Projeto Manipueira, uma wild ale fermentada e maturada por 11 meses em barrica de carvalho que usa a levedura extraída da manipueira (líquido da mandioca). O tubérculo foi recolhido em uma aldeia indígena perto de Parelheiros (SP).

Do mesmo projeto, a Cozalinda leva para o Canadá, entre outros, o rótulo Já Passou o Paulo Lopix?, cerveja no estilo das selvagens belgas, fermentada com a Manipueira e com 6% de álcool.

Já a Salvador Brewing vai para o evento com cervejas como a Geronimo San, uma sour frutada, com limão e cacau. Confira abaixo a lista das cervejarias brasileiras em Montreal e aguarde a próxima edição do Mondial de la Bière Rio, ainda neste ano.