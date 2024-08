Paris

Cinco novas IPAs chegam nesta quinta-feira (29) à cervejaria Hocus Pocus, incluindo a primeira black IPA da marca artesanal carioca. Em comum, todas fazem referência às cartas de tarô —continuando a inspiração de A Imperatriz, rótulo de 2023.

Para celebrar as novidades, a filial paulista do largo da Batata, em Pinheiros, promove um encontro com a sommelière e esotérica Juliana Bernardo (que usa o perfil @ju.tarotbar no Instagram), que vai fazer a leitura das cartas do tarô para os consumidores, também na quinta, entre 17h e 24h.

Juliana Bernardo comanda a Casa Lúpulo e lê cartas de tarô - Divulgação

A primeira black IPA da casa foi batizada como Cavaleiro de Espadas. "Essa carta representa o impulso de seguir ideais, de se lançar ao mundo e lutar com coragem pelo que acredita", conta Juliana. A cerveja será vendida por R$ 25 (300 ml) ou R$ 37,90 (440 ml). Apesar de escura, a bebida traz um aroma cítrico, graças a presença do terpeno Lime Kush.

Os outros quatro rótulos que completam o quinteto de novidades são: Os Amantes (West Coast Session IPA com aroma de caju e manga), A Sacerdotisa (New England IPA), O Imperador (brazilian haze IPA) e O Papa (outra West Coast, mais clássica).

Quem não tiver tempo de se consultar com a taróloga Ju na própria quinta, pode encontrá-la também na Casa Lúpulo (@casalupulosp), bar que administra na região central da cidade.

Hocus Pocus - R. Fernão Dias, 696, Pinheiros, região oeste, tel.: 2367-3097, @hocuspocussp