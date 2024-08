Paris

Nos Jogos de Paris, pela primeira vez na história olímpica, o evento teve uma cerveja como um dos patrocinadores globais.

A Ambev, que fechou o pacote por valor não divulgado, escolheu a Corona Cero para ser a representante do conglomerado em solo francês, o que inclui também a Paralimpíada, de 28 de agosto a 8 de setembro. É possível que ela também seja o rótulo oficial dos Jogos de Inverno, em 2026, na cidade italiana de Milão.

Michelob Ultra, patrocinadora do Time EUA nos Jogos de Paris e marca global dos Jogos de LA-2028 - Divulgação

No entanto, mesmo com o contrato se estendendo até 2028, a grande mãe (ou grande pai) já decidiu que a marca será substituída em Los Angeles: sai Corona Cero, entra Michelob Ultra, uma cerveja da casa, digamos.

A Michelob tem uma certa tradição com patrocínio de esportes americanos, como a seleção de futebol que disputou a Copa América. Nos Jogos de Paris, a marca fez parceria com o Time EUA, ou Team USA.

"A adição do Michelob Ultra à nossa equipe significa mais do que uma parceria, é uma aliança que apoia nossos atletas à medida que avançam além dos limites no mundo competitivo dos esportes. Juntos, pretendemos moldar um futuro vibrante para o cenário esportivo global, alimentado", comentou antes dos Jogos Sara Hirshland, CEO do Comitê Olímpico e Paralímpico dos EUA.

No Super Bowl mais recente, evento com minuto publicitário mais caro do planeta, a Michelob marcou presença em comercial com Jason Sudeikis, Dan Marino e Messi, um garoto-propaganda de poucas palavras.

No entanto, apesar de ser conhecida por ser uma cerveja de baixas calorias, a Michelob Ultra tem álcool, pouco, mas tem. A marca também tem uma linha bem-sucedida nos EUA de hard seltzer, uma água com gás saborizada e alcoólica.

Nos grandes eventos esportivos internacionais, cervejas com álcool têm sido substituídas por suas versões zero. É assim com a Heineken, na Champions League e na F-1, ou com a Budweiser, na Copa do Mundo.

Mas a Olimpíada de Los Angeles está relativamente distante ainda. Até 2028 há tempo suficiente para o competente departamento de inovação da Ambev chegar à versão zero álcool do produto… ou não.