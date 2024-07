Paris

Nesta sexta (26), acontece a cerimônia de abertura da Olimpíada, em Paris. Mas se você estiver passando por Lisboa, há outra agenda digna de medalha no mesmo dia: a Cerveja Avós tem seu lançamento oficial na capital portuguesa, mais precisamente, no bar Crafty Corner.

No turístico bairro de Alfama, a cervejaria de São Paulo dedicada às lagers aterrissa com dois de seus rótulos mais tradicionais: a aromática Vó Maria Zen, uma hoppy lager que foi a primeira receita da marca; e a In Concert IPL, eleita três vezes como a melhor lager do Brasil.

E isso não é tudo, no dia seguinte (sábado, 27), a Avós chega a portuguesa Comporta, um pouco mais ao sul de Lisboa, no Be Bar.

"Escolhemos a fábrica da Mean Sardine para esse projeto-piloto e diferente, que saiu com esforço de muita gente", conta Junior Bottura, sócio-fundador da Avós.

"É a primeira vez que produzimos uma cerveja só nossa fora do país. É como se, de alguma forma, um pedacinho da família Oliveira estivesse sendo colocado de volta às origens e tendo a chance de ser lembrada no país de onde saíram, mais de 200 anos atrás", comenta o cervejeiro.

Se você não puder dar um pulinho até Portugal, dá para tomar a Avós na matriz, na Vila Ipojuca mesmo; ou na filial, na Vila Mariana.