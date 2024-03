São Paulo

Nilton Ramon de Oliveira, entregador do iFood, tomou um tiro porque, segundo relatos, recusou-se a subir com a comida até o apartamento do agressor, policial militar.

O caso aconteceu no último dia 4, no subúrbio do Rio. A vítima está hospitalizada (a bala rompeu a veia femoral), e sua família diz sofrer intimidação de PMs.

Essa é uma tragédia com múltiplas camadas de desgraça.

Nilton Ramon de Oliveira (esq.) é ameaçado pelo PM Roy Cavalcanti, que em seguida lhe deu um tiro na perna - Nilton Ramon de Oliveira

No âmbito municipal, é o retrato de uma cidade que estrebucha para não largar mão das relações sociais estacionadas no século 19, quando o Rio era a capital de um império escravocrata.

Passei seis meses no Rio em 2019, não sei se dá para dizer que morei, mas tampouco era turista. Vivia num apartamento e fazia coisas de residente, como pedir comida pelo iFood.

Na primeira vez em que chamei uma pizza, fiquei surpreso quando o entregador tocou a campainha sem sequer um aviso pelo interfone. Narrei a minha surpresa para amigos cariocas, que se surpreenderam com o fato de eu estar surpreso.

Em São Paulo, pelo menos nos bairros em que eu morei, essa coisa de entregador subir teve vida curtíssima.

Logo depois de inventarem o disque-pizza –nenhuma outra comida era entregue, e o termo "delivery" foi adotado décadas mais tarde–, os condomínios passaram a exigir que os moradores fossem buscar o pedido no portão da rua.

O cuidado, evidentemente, não tinha nada a ver com o bem-estar do trabalhador da entrega.

Era apenas uma medida para evitar que possíveis criminosos invadissem o prédio. Taí uma preocupação que os cariocas não têm.

Você pode morrer de bala perdida dormindo na sua cama, mas parece haver um acordo silencioso com a bandidagem. A segurança nos prédios da zona sul é precária, desleixada, ainda assim não há assaltos às residências.

A comida sempre subiu de elevador no Rio, até que a iFood mandou todo mundo finalizar os pedidos na calçada. Deu em ataques de pelanca dos privilegiados que perderam um privilégio mesquinho.

Na Barra da Tijuca, o youtuber Rica Perrone subiu nas tamancas porque, na sua avaliação, trabalha com algo mais importante do que transportar alimentos e não poderia descer em hipótese alguma.

Vá lá, não é só no Rio. Estamos no país do "sabe com quem está falando?".

Em Brasília, um engenheiro deu carteirada, disse ser juiz e, com o dedo em riste, ameaçou "foder com" a vida do motoqueiro que pedia um código para fechar o pedido.

Rica admitiu ter atirado a comida no entregador. Já o cabo Roy, lá da Vila Valqueire, no Rio, atirou foi um pipoco no insolente Nilton Ramon, que teve o desplante de não lhe ser subserviente.

Parece extremo demais até para um policial carioca que vive de esculachar gente de pele escura.

Parece que a selvageria das redes sociais, em que opiniões divergentes descambam em insultos e ameaças, está escapando para o mundo real.

Parece que, no mundo material, a bala de revólver é feita de chumbo e pode matar uma pessoa, mas quem liga?

Pessoa? Não, só o moleque abusado que não quis pegar o elevador e ainda filmou tudo com o celular.