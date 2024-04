São Paulo

Responda sinceramente: você sempre joga fora a comida quando vê que já passou a data de validade?

Se a resposta foi "sim, claro, ou você acha que eu sou porco?", você deve repensar essa posição.

Nos Estados Unidos, há um forte debate sobre a necessidade de se criar uma legislação mais inteligente para rotular alimentos, no que diz respeito ao prazo seguro de consumo.

Sal grosso (HCl) com dois anos de validade, à venda em São Paulo: não contém glúten - Marcos Nogueira

Segundo uma reportagem do site Business Insider, todo ano são desperdiçadas pelos americanos 5 milhões de toneladas de comida que acabam no lixo por excesso de cautela.

Isso, de acordo com o texto, resulta num gasto médio anual de US$ 1500 por família. Grana que vai direto da conta bancária para o aterro sanitário.

É evidente que cada país tem suas peculiaridades, em especial quando se trata de legislação. Nos EUA, há cerca de 60 tipos diferentes de rotulagens para a validade da comida.

Uma confusão dos diabos. Na maioria das vezes, a validade não é assertiva quanto a descartar o alimento na tal data.

As embalagens americanas costumam trazer a expressão "best before" ("melhor antes de"), seguida do dia do vencimento. Não fica claro se é seguro ou não arriscar meter pra dentro a comida depois disso.

Naturalmente, a maioria das pessoas acha melhor fazer o que é melhor. E lá se vai um rango quase perfeitamente bom para o lixo.

No Brasil, a palavra da etiqueta é quase sempre "validade". Ou seja: passou do prazo, está inválido.

Certamente essas datas não são definidas no chute. Há profissionais altamente competentes por trás do cálculo do risco sanitário.

A data de validade existe para ser respeitada pelo comércio. Não defendo em hipótese alguma o relaxamento da observância dessa norma por supermercados e afins. Expirou, perdeu.

Uma vez na sua casa a comida, há de se agir com bom senso.

Porque a lei precisa generalizar. Põe vencimento em sal e açúcar, coisas que duram uma eternidade. Coloca no mesmo balaio alimentos que estragam e outros que só ficam menos gostosos ou nutritivos.

Se não for assim, vira a algaravia que é a rotulagem gringa.

Porque os prazos levam em conta condições de transporte e armazenamento aquém das ideais. E ainda incluem uma margem extra de segurança na data de validade.

Pegue o caso do ovo. O prazo carimbado na bandeja se refere a ovos armazenados em temperatura ambiente, em qualquer estação do ano e em qualquer região do país.

Só que ovo carioca de verão apodrece mais rápido do que o ovo invernal de Campos do Jordão. E ainda mais velozmente do que um ovo guardado na geladeira.

Mais do que tudo, treine e confie nos seus sentidos, no olfato em especial. Cheire o leite aberto há cinco dias, mas que ainda não azedou. Cheire tudo antes de comer ou cozinhar.

Se a validade expirada não é uma sentença de lixo para o alimento, o contrário também pode acontecer. Já cansei de me livrar de carne dentro da validade, mas que empesteou a casa de odor putrefato quando tirei da embalagem.