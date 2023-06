Como tenho escrito recentemente, já é sabido que a taxa Selic deve começar a cair no segundo semestre deste ano. A queda forte da Selic já é esperada, pois as taxas de juros dos títulos públicos já caíram e refletem este movimento. Portanto, não há muito o que se ganhar por meio de títulos públicos com variação de taxas. Entretanto, há outro tipo de título de renda fixa que tem o mesmo potencial de ganho que os títulos do Tesouro apresentaram nos últimos três meses.

Eu (Michael Viriato) no escritório da Casa do Investidor. - Michael Viriato

Para que entenda, vou explicar o que houve com os títulos públicos. Considere o título Tesouro IPCA 2035. A taxa real máxima que esse título atingiu nos últimos 5 anos foi próxima de 6,5% ao ano. Isto ocorreu no início de março deste ano.

Surpreendentemente, nos últimos três meses, a taxa deste título caiu 1,25% para 5,35%. Esta queda promoveu ganho de preço de 17% neste título, no período.

O ganho de preço de um título por variação na taxa pode ser estimado de uma forma simplista. Basta multiplicar o prazo até o vencimento do título, no caso do exemplo, 12 anos (2035-2023), pela variação da taxa. Assim, 12*1,25% = 15%. Esta conta não é a precisa, mas dá uma ideia da explicação do ganho.

Perceba que para o ganho ocorrido nos últimos três meses se repetir, a taxa deste título deveria cair para 4,10% ao ano.

Convenhamos, parece pouco provável que isto ocorra em menos de alguns anos.

Portanto, não seria investindo em títulos públicos que você poderia capturar um movimento similar de preços no curto prazo.

Entretanto, alguns títulos privados podem proporcionar ganho similar ao ocorrido com os títulos públicos no último trimestre.

Os títulos privados são negociados com um prêmio de taxa ou spread acima da taxa do título público equivalente. Esse spread, ou taxa que o título possui de retorno acima de um título público é justificado pelo risco de crédito.

Evolução do spread médio dos títulos privados, calculado pela JGP. Fonte: Relatório Idex da JGP. - Idex JGP

A gestora JGP calcula este spread médio dos títulos privados e divulga periodicamente.

O spread de títulos privados subiu significativamente no primeiro trimestre deste ano como efeito do maior receio de investidores depois dos eventos de algumas empresas como Americanas e Light.

Entretanto, a alta foi demasiada e, conforme o último relatório produzido pela JGP, o spread já começa a ceder.

O gráfico de evolução deste spread é apresentado na figura acima. No gráfico da esquerda, é possível ver que o spread em 2022 era de cerca de 1,7%. Isso quer dizer que os títulos privados tinham, na média, retorno 1,7% superior ao equivalente público.

No gráfico da direita, observa-se que este prêmio subiu para 3% em março de 2023. O início da queda do spread pode ser observado neste mesmo gráfico. Ele já caiu para 2,76%.

Se o prêmio que investidores cobram por aplicar em títulos privados voltar para a média do ano passado, a taxa de juros destes títulos cairia de forma similar à queda observada nos títulos públicos nos últimos 3 meses.

Este spread deve voltar para a média do ano anterior nos próximos meses. Este movimento de taxas poderia promover um grande ganho de preço nos títulos privados. Assim, como ocorreu nos títulos públicos.

Lembre-se quanto maior o prazo de vencimento do título, maior é o ganho potencial com a variação na taxa de juros.

Michael Viriato é assessor de investimentos e sócio fundador da Casa do Investidor.

Fale direto comigo no e-mail.

Siga e curta o De Grão em Grão nas redes sociais. Acompanhe as lições de investimentos no Instagram.