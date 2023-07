Em meio à cacofonia ensurdecedora do mundo moderno, há uma qualidade única no silêncio que muitas vezes passa despercebida. É nos momentos de quietude e ausência de ruídos que encontramos um espaço para nos conectarmos com nós mesmos, refletir sobre nossos pensamentos e permitir que nossa mente encontre a serenidade tão necessária.

Numa era em que somos constantemente bombardeados por informações, notificações incessantes e uma infinidade de estímulos, é fácil perdermos o contato com a nossa essência. O ruído externo cria uma cortina que nos separa do mundo interior, impedindo-nos de mergulhar nas profundezas do nosso ser.

No entanto, quando encontramos momentos de silêncio, mesmo que breves, somos presenteados com uma oportunidade de nos reconectar. O silêncio se torna um aliado valioso, seja ao acordar nas primeiras horas da manhã, quando a cidade ainda está envolta em um manto de calma, ou ao buscar refúgio em um parque tranquilo durante a tarde.

Vista da cidade de São Paulo do Pico do Jaraguá às 8h38 da manhã - Eduardo Knapp/Folhapress

São nesses momentos de quietude que as vozes internas têm espaço para emergir. Pensamentos se desenrolam como fios de um novelo, permitindo que observemos nosso íntimo de maneira mais profunda. É como se, no silêncio, encontrássemos um espelho que reflete nossa essência mais genuína.

Além disso, é no silêncio que encontramos a possibilidade de escutar o mundo ao nosso redor de maneira mais atenta. A brisa sussurra segredos, as árvores dançam com suas folhas ao ritmo do vento e os pássaros entoam melodias encantadoras. Quando nos permitimos abraçar o silêncio, somos envolvidos por uma sinfonia natural, cheia de harmonia e beleza.

Portanto, convido você, caro leitor, a abraçar o silêncio em meio ao caos. Busque instantes de tranquilidade em seu cotidiano agitado. Permita-se ouvir o eco que emana dessa ausência de ruídos. Descubra a riqueza que existe no silêncio e deixe-o ecoar em sua vida, trazendo clareza, introspecção e paz.

Pois é nesse encontro com o silêncio que descobrimos a nós mesmos e nos tornamos mais conscientes do mundo que nos cerca. Que possamos nos lembrar da importância desse espaço valioso, presenteando nossos sentidos com a melodia suave e profunda do silêncio.

Vinicius Szabo é jornalista.

