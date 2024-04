A grande maioria dos investidores não é capaz de entender os efeitos da oscilação de mercado sobre um ativo. Isso leva a uma percepção errada do que é risco. Muitos investem em uma ação e por ela não apresentar qualquer oscilação, acham que o ativo não tem qualquer risco. Ou, quando se deparam com um ativo sem risco, mas que varia com o mercado, o ativo passa a ser visto como muito arriscado.

Por diversas vezes, o erro de avaliação está no prazo de avaliação.

Por exemplo, quando olhamos nos últimos 10 anos, o S&P500 subiu o equivalente 10,9% ao ano. O investidor que investiu ou avaliou esse período inteiro, pode entender que é algo que tem risco moderado.

Entretanto, se avaliado apenas desde o fim de 2018, o retorno do S&P500 equivale a apenas 2,6% ao ano. E nesse período o índice primeiro caiu 19,4% e depois subiu 31,8%. Portanto, o investidor que aplicou ou avaliou apenas nesse período, possivelmente atribui um risco mais elevado que o investidor anterior do período longo.

Feita esta introdução, vamos ao questionário.

Abaixo há dois gráficos de dois ativos no mesmo período. Ambos são a evolução de um investimento de R$ 100 em cada ativo nos últimos 12 meses. Logo a seguir, também há uma tabela com os retornos dos dois ativos nos últimos 12 meses.

Você seria capaz de dizer quem são esses ativos e qual o risco deles apenas analisando a evolução dos preços e a tabela de retorno?

a) um índice de Bolsa brasileira

b) um índice de Bolsa internacional

c) uma ação

d) um índice de fundos imobiliários

e) um índice de fundos multimercados

f) um índice de renda fixa

g) um título de renda fixa público federal

Mês Ativo 1 Ativo 2 2024-04 -7,28% -2,16% 2024-03 -1,54% -0,71% 2024-02 -0,24% 0,99% 2024-01 -5,17% -4,79% 2023-12 10,46% 5,38% 2023-11 5,36% 12,54% 2023-10 -0,23% -2,94% 2023-09 -8,62% 0,71% 2023-08 -5,33% -5,09% 2023-07 3,47% 3,27% 2023-06 6,91% 9,00% 2023-05 11,47% 3,74% Retorno acumulado em 12 meses 6,97% 20,02%

Não vale pesquisar nos buscadores de internet nem consultar uma IA. Você precisa usar sua intuição.

E aí, foi capaz de descobrir quem são os Ativo 1 e Ativo 2?

Vamos mudar a pergunta. Responda estas perguntas.

Você investiria em algum destes ativos?

Em caso negativo, por que você não investiria neste ativo?

Em caso positivo, qual proporção de sua carteira você investiria em cada um destes ativos?

Você costuma avaliar o risco e retorno de seus investimentos nos últimos 12 meses?

Você provavelmente sabe que avaliar um investimento apenas com dados dos últimos 12 meses pode ser enganoso.

Mas, reflita pensando em sua carteira, dos ativos que não foram bem nos últimos 12, você está pensando em trocar algum? Será que você estaria pensando em trocar algum ativo de sua carteira só porque ele não foi bem nos últimos 12 meses? Ou, será que você está pensando em elevar a exposição de algum outro só porque ele foi bem nos últimos 12 meses?

Vou revelar quem é cada um dos ativos.

O objetivo do artigo de hoje foi provocativo. Ele vem em função de muitos leitores terem se interessado no artigo de antes de ontem. Me refiro ao artigo sobre viver de renda com títulos públicos.

Acredito que muitos que se interessaram, não entenderam sobre o preço que pagam por isso.

No artigo de ontem, falei que uma das grandes vantagens que vejo no título de crédito privado isento é a possibilidade de ter a marcação na curva e não ter volatilidade. A volatilidade é cruel. Ela testa nossa ansiedade ao limite.

Vamos parar de enrolação e dar a resposta. O primeiro ativo é Tesouro Renda+ 2050 e o segundo ativo é o Ibovespa.

Sabendo o nome dos ativos, pergunto: qual dos dois ativos você tem mais certeza que vai entregar o retorno combinado no longo prazo? Qual tem mais risco?

Perceba que pelo gráfico de evolução de preços, o Ibovespa parece menos arriscado que o título de renda fixa público federal referenciado ao IPCA.

Agora reflita, você está preparado para investir em títulos longos e suportar a oscilação? Será que você está cometendo erros na avaliação dos últimos 12 meses em seus investimentos?

