A recente interdição de 80 unidades de conservação no estado de São Paulo, anunciada no domingo (1°) pela Fundação Florestal, e valendo por 12 dias no mínimo, adiou em pelo menos mais um mês a implantação de acampamentos em alguns desses espaços, que estavam sendo preparados para atender a uma demanda frequente dos frequentadores.

"Estamos vivendo uma seca inédita desde maio", explica o diretor-executivo da Fundação, Rodrigo Levkovicz, um dos participantes da sala de crise montada pelo governo do estado para monitorar e enfrentar os incêndios que se alastram pelos diversos biomas. As áreas protegidas, segundo o executivo, recebem anualmente entre 1 milhão e 1,2 milhão de visitantes, o que abre um perigoso espaço para acidentes variados.

O agricultor Nelson Cardoso Júnior na casa destruída pelos incêndios em acampamento na zona rural de Pradopolis, região de Ribeirão Preto - Joel Silva - 26.ago.24/Folhapress

A seleção das unidades que permanecerão fechadas até nova avaliação das circunstâncias climáticas foi feita a partir de uma análise da topografia e do entorno de cada uma. Assim, se o parque estadual Caminhos do Mar continua aberto, por ser uma área íngreme de pouco risco de incêndios, na mesma Mata Atlântica os parques Serra do Mar dos núcleos Cunha e Santa Virgínia foram totalmente fechados, assim como os parques do Juqueri e do Jaraguá. Na Mantiqueira, unidades como Pedra do Baú e Pedra Grande, também foram incluídas por excesso de demanda.

"Cada caso foi analisado cuidadosamente com o histórico dessas áreas e sua proximidade com estradas e aglomerações urbanas", conta Levkovicz, relatando de forma mais educada o fato de que o alto número de visitantes e o risco de uma bituca de cigarro jogada despreocupadamente no chão vêm juntos, infelizmente.

O diretor-executivo da Fundação Florestal, Rodrigo Levkovicz - Divulgação/Fundação Florestal

Não custa lembrar aos que gostam de infringir as regras e burlar as proibições de acessos a áreas protegidas (que são infelizmente um bom número dos autodenominados montanhistas raiz) que a invasão desses perímetros protegidos é crime ambiental e como tal será enquadrado.

"Estamos trabalhando para conscientizar a sociedade da importância de tomarmos todas as precauções", ressalta Levkovicz. "E insistimos para que se tome o máximo cuidado com bitucas de cigarros, queimas de lixo e produção de faíscas em áreas de risco, que estamos monitorando com drones e aumento do número de fiscais ambientais", acrescenta.

Quem tiver comprado ingresso ou pacote para alguma atividade nas unidades abaixo citadas, afirma Levkovicz, poderá pedir ressarcimento do valor desembolsado ou, se preferir, remarcar para alguma data mais à frente, a combinar, claro, com a vida real.

Confira aqui a lista de unidades fechadas até 12 de setembro

Arie Leopoldo Magno Coutinho

EE Angatuba

EE Assis

EE Avaré

EE Bananal

EE Barreiro Rico

EE Bauru

EE Caetetus

EE Ibicatu

EE Itaberá

EE Itapeti

EE Itapeva

EE Itirapina

EE Jataí

EE Marília

EE Mata do Jacaré (São Carlos)

EE Mogi-Guaçu

EE Paranapanema

EE Paulo de Faria

EE Ribeirão Preto

EE Santa Bárbara

EE Santa Maria

EE Valinhos

EEX Araraquara

EEx Bauru

EEX Bento Quirino

EEX Buri

EEX Casa Branca

EEX Itapetininga

EEX Itapeva

EEX Itararé

EEX Itirapina

EEX Jaú

EEX Luiz Antônio

EEX Mogi Mirim

EEX Mogi-Guaçu

EEX Paraguaçu Paulista

EEX Santa Rita do Passa Quatro

EEx São José do Rio Preto

EEX São Simão

EEX Tupi

FE Assis

FE Guarulhos

FE Noroeste Paulista

FE Pederneiras

FE Santa Bárbara

FE Serra D’Água

Feena

Floresta de Angatuba

Floresta de Avaré I

Floresta de Avaré II

Floresta de Batatais

Floresta de Bebedouro

Floresta de Botucatu

Floresta de Cajuru

Floresta de Manduri

Floresta de Paranapanema

Floresta de Piraju

Mona Mantiqueira

Mona Pedra do Baú

Mona Pedra Grande

PE Aguapeí

PE Águas da Billings

PE Águas da Prata

PE ARA

PE Campos do Jordão

PE Furnas do Bom Jesus

PE Itaberaba

PE Itapetinga

PE Jaraguá

PE Juquery

PE Mananciais Campos do Jordão

PE Morro do Diabo

PE Porto Ferreira

PE Rio do Peixe

PE Serra do Mar - Núcleo Cunha

PE Serra do Mar - Núcleo Santa Virgínia

PE Vassununga

ReBio Mogi-Guaçu

RVS Aimorés