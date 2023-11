São Paulo

Na próxima quarta-feira (22), após a cerimônia de posse no STJ (Superior Tribunal de Justiça), os novos ministros Afrânio Vilela, Teodoro Silva Santos e Daniela Teixeira receberão os convidados para cumprimentos.

Cada um fará a recepção em restaurante diferente, em Brasília.

A partir da esquerda, restaurantes em que cada um dos novos ministros do STJ, Teodoro Santos, Daniela Teixeira e Afrânio Vilela, receberá os amigos depois da cerimônia de posse, nesta quarta-feira (22) - Divulgação

Teodoro Silva Santos esclarece no convite que o jantar no Restaurante Dom Francisco é oferecido pela Associação Cearense da Magistratura. O novo ministro é oriundo do Tribunal de Justiça do Ceará.

Afrânio Vilela fará a confraternização na Fazenda Churrascada Brasília. A festa é por conta dos "amigos do ministro", segundo informa o convite. Afrânio era desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Daniela Teixeira receberá os amigos no Restaurante Mangai do Lago Sul, com "bossa nova", como revela o convite que reproduz trecho da composição "Aquele abraço", de Gilberto Gil. Ela ocupará a vaga destinada à advocacia no STJ, com a aposentadoria do ministro Félix Fischer.

Cidadania e cizânia

Empossados na mesma cerimônia, os três novos ministros chegam juntos ao Tribunal da Cidadania depois de superado o episódio em que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, suspendeu por alguns dias o envio à Presidência da República dos nomes aprovados pela Casa.

Pacheco fez uma apuração diante da polêmica sobre suposto favorecimento à advogada, que teria tido preferência na escolha das turmas.