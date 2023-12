São Paulo

A procuradora-geral da República interina, Elizeta Ramos, dispensou, a pedido, a procuradora regional Denise Abade da função de diretora-geral da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU).

A portaria assinada na última sexta-feira (15) é um dos vários atos tomados a partir da nomeação, pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do novo procurador-geral da República, Paulo Gustavo Gonet Branco.

A nomeação do PGR foi publicada no mesmo dia em edição extra do Diário Oficial da União.

Paulo Gustavo Gonet Branco, nomeado procurador-geral da República, e procuradora regional Denise Abade, que deixa a direção-geral da ESMPU - Pedro França/Agência Senado e ANPR - Divulgação

Denise Abade foi designada diretora-geral da ESMPU por Elizeta Ramos em outubro, quando a PGR dispensou da função o subprocurador-geral aposentado Alcides Martins. Como este blog registrou, ela sucedeu na escola a dois diretores considerados conservadores, Martins e o antecessor Gonet Branco.

Na ocasião, Denise Abade avaliou assim sua nomeação:

"A liderança feminina na ESMPU não é apenas uma conquista pessoal, mas também um exemplo inspirador para todas as mulheres que buscam carreiras acadêmicas e de liderança. A inclusão de diferentes vozes em nossa instituição enriquece nosso trabalho e fortalece nossa capacidade de promover a justiça."

Ela presidiu a Comissão de Gênero e Raça da Procuradoria Regional da República da 3ª Região (2017-2020). Foi membro titular do Conselho Administrativo da ESMPU em duas gestões (2015-2019).

Entre seus últimos atos na ESMPU, Denise Abade dispensou, a pedido, o subprocurador-geral Carlos Frederico Santos da composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da escola, e o procurador regional Carlos Bruno Ferreira da Silva da função de Secretário de Educação, Conhecimento e Inovação.

A procuradora-geral interina também dispensou, a pedido, o subprocurador-geral Carlos Frederico Santos da coordenação da Assessoria Jurídica Criminal no STJ do Gabinete do PGR e da coordenação do Grupo Estratégico de Combate aos Atos Antidemocráticos.

Também a pedido, dispensou o procurador regional Darlan Airton Dias dos cargos de chefe de gabinete do PGR e de Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação.