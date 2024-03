São Paulo

Um usuário do X (antigo Twitter) contou na rede social que a sua gata morreu após lamber o minoxidil que ele passava no rosto, na região da barba.

O medicamento foi desenvolvido no anos 1960 para reduzir a pressão arterial, mas nas décadas seguintes passou a ser utilizado de maneira off-label para tratar alopecia androgenética. O remédio existe na versão oral e tópica.

Pedro Horta, médico veterinário especialista em felinos e responsável pelo Hospital Veterinário 4cats, em São Paulo, explica que os gatos têm deficiência em uma via metabólica que trabalha em conjunção com uma enzima chamada ácido glucurônico e atua no fígado.

Por isso, os felinos não conseguem metabolizar direito vários remédios, incluindo o minoxidil. "Quando os gatos entram em contato com alguns medicamento, eles não conseguem eliminá-los do organismo de uma forma tão eficaz, e o acúmulo dessas drogas aumenta muito o risco de intoxicação. É como se eles tivessem ingerido uma dose muito maior do produto", diz Horta.

Gatos têm deficiênciana na função metabólica e maior dificuldade para eliminar algumas substâncias do organismo - Adobe Stock

"Além disso, o minoxidil também é eliminado pelos rins. Como a gente sabe, os gatos costumam ter problemas renais, principalmente quando são mais velhos. Esse é mais um fator que torna o produto muito perigoso para os felinos", diz o veterinário.

Os sintomas da intoxicação por minoxidil costumam aparecer horas depois do contato com o produto. Os bichanos podem apresentar vômitos, salivação excessiva, diarreia, queda de pressão arterial, fraqueza, falta de coordenação e alterações cardíacas.

Horta explica que não existe nenhum exame capaz de identificar o minoxidil no sangue do animal, por isso o diagnóstico é feito a partir dos sintomas de intoxicação. Também ajuda muito na consulta se o tutor souber dizer com quais produtos o gato pode ter tido contato recentemente.

O tratamento para quadros de intoxicação é baseado no controle dos sintomas, pois não existe um antídoto. "Nós vamos tratando o que o paciente apresenta, como os vômitos, a queda de pressão, a falência cardíaca, a função pulmonar. Muitas vezes precisa entrar com remédios para tirar líquido do pulmão e drenar o tórax", afirma.

É importante não tentar administrar nenhuma solução caseira, como fazer o gato ingerir carvão ativado, que pode piorar ainda mais o caso.

O indicado é levar o gato a uma clínica ou hospital veterinário para tratar o bichano assim que surgirem os sintomas.

