São Paulo

Sorocaba, cidade que fica a 99 km da capital paulista, recebe neste fim de semana um evento com 150 felinos. A 5ª Expo Gatos Sorocaba terá concurso de beleza, adoção de bichanos e bate-papo sobre a saúde dos pets.

O encontro, organizado pela Amacoon (Associação dos Criadores de Gatos da Raça Maine Coon), acontece neste sábado (25) e neste domingo (26), das 10h às 18h, no Hotel Golden Park, no bairro Iporanga. A é gratuita, mas os visitantes podem levar uma lata de ração em pasta ou um sachê para gatos. As doações serão entregues à Associação Pulo do Gato e à Associação Anjos e Protetores, que cuidam de animais abandonados.

A raça lykoi, também chamada de 'gato lobisomem', estará presente no evento - Instagram/james_the_lykoi

O público poderá ver de perto felinos das raças maine coon, ragdoll, bengal, persa e devon rex, entre outras. A grande novidade deste ano será o lykoi, também conhecido como gato lobisomem. A raça surgiu nos Estados Unidos a partir de uma mutação natural do gato doméstico de pelo curto. Apesar de ser parecido com o sphynx, famoso felino sem pelo, eles são diferentes geneticamente. O nome "lykoi" significa lobisomen em grego.

A competição de padrão de raças promovida pelo evento é uma etapa classificatória para o World Cat Show, mundial da FIFe (Federação Internacional dos Felinos). As categorias são: filhotes (4 a 8 meses), juniors (8 a 12 meses), machos, fêmeas, machos castrados, fêmeas castradas, além do SRD, o famoso vira-lata.

Para o julgamento dos gatos, estarão presentes os juízes internacionais Ksenia Karpisha (Suécia), Glenn Sjobon (Suécia) e Gerardo Fraga y Guzman (Espanha). Os vencedores serão premiados com troféu, ração e brindes da patrocinadora Royal Canin.

Durante o evento, serão promovidos miniworkshops gratuitos, chamados de "Papo de Gato", em parceria com a Royal Canin. Neles, especialistas vão falar sobre saúde e comportamento dos felinos.

As ONGs Associação Anjos e Protetores e Pulo do Gato estarão presentes com gatinhos disponíveis para adoção.

5ª Expo Gatos Sorocaba

Quando: sábado (25) e domingo (26), das 10h às 18h

Onde: Hotel Golden Park, rodovia SP-75 (Castelinho), km 2,6 sentido Sul, s/n, bairro Iporanga

Quanto: entrada gratuita, mas a doação de uma lata de ração em basta ou sachê é bem-vinda

Saiba mais: amacoon.com.br

Siga o blog Gatices no Twitter, Instagram e Facebook.