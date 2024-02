São Paulo

Os gatos estão cada vez mais conquistando os lares brasileiros. De acordo com o Censo Pet IPB (Instituto Pet Brasil) de 2022, a população de felinos foi a que registrou o maior crescimento entre os animais de estimação no Brasil de 2020 a 2021.

Nesse período, o número de bichanos criados como pets em lares brasileiros aumentou 6% —mais do que o de cães, que subiu 4%. Até dezembro de 2021, eram 27,1 milhões de gatinhos ronronando e arranhando sofás por este país afora. No ano anterior, eram 25,6 milhões.

Os sem raça definida (SRDs), chamados de vira-latas, sãos os gatos mais populares no país, mas os felinos de pedigree também despertam curiosidade nos brasileiros.

Segundo o Google Trends, ferramenta que mostra os termos mais pesquisados no site, a raça de gato com maior interesse de buscas é a persa, com 37,62%, seguida pelo siamês, com 22,77%, o maine coon, com 15,84%, o exótico (também conhecido como gato exótico de pelo curto), com 13,8%, e o ragdoll, com 9,9%.

Conheça as raças

PERSA

Pensa num gato tranquilo e de personalidade afável. Esse é o persa, uma das raças de felinos mais antigas que existem —acredita-se que foi levada da antiga Pérsia, região onde fica atualmente o Irã, para a Europa durante o século 17.

A principal característica do persa é seu focinho achatado, típico dos animais braquicefálicos, além de seus pelos longos. Ele vive em média de 10 a 12 anos e pesa de 3,2 a 5,4 kg.

EXÓTICO

Surgiu a partir do cruzamento do persa com o british shorthair nos anos 1960. Tem o focinho achatado como o do persa, mas com pelos curtos. É um gato muito dócil, mas um pouco mais agitado e brincalhão do que o persa. Costuma viver de 8 a 15 anos e pesa de 3 a 6 kg.

SIAMÊS

Uma das primeiras raças de gatos asiáticos reconhecidas, o siamês tem origem na Tailândia. Em 1884, o cônsul-geral britânico em Bancoc levou um casal desses felinos para a Inglaterra e, em 1901, fundou o Clube do Gato Siamês.

O padrão de cor do siamês é chamado de "color point", também comum em gatos sem raça definida, que são conhecidos como sialatas. Os siameses originais são extrovertidos e muito brincalhões, vivem de 8 a 15 anos e pesam de 5 a 6,5 kg.

MAINE COON

A raça surgiu há mais de um século no estado norte-americano do Maine. Há quem diga que eles são resultado do cruzamento entre guaxinins ('raccoon', em inglês) e gatos de pelo longo da floresta.

O felino dessa raça também é conhecido como "gigante gentil" graças ao seu temperamento dócil e ao porte grande: os machos pesam em média 12 kg e as fêmeas, de 6 a 10 kg. Eles vivem de 9 a 15 anos.

RAGDOLL

O nome significa boneca de pano, em inglês, de tanto que esse bichano gosta de um colo. A raça surgiu nos anos 1960 na Califórnia a partir do cruzamento do angorá com gatos de pelo curto.

É um gato de personalidade muito amorosa que adora ficar com seus tutores. Tem pelagem semi-longa, vive de 12 a 17 anos e costuma pesar entre 4.5 e 9 kg.

