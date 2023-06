São Paulo

Aos 39 anos, o jogador Vagner Love faz uma ótima temporada no Sport, clube da segunda divisão do Brasileirão.

Em 20 anos de carreira, consolidou-se como um dos maiores atacantes do futebol brasileiro neste século.

O que ele não esperava era virar meme na maior crise da era Putin, na Rússia.

Não faça War, faça Love.

Depois de brilhar no Palmeiras em 2003, Vagner Love se transferiu para o CSKA Moscou, clube em que fez história e atuou até 2013, com 274 jogos e 131 gols.

Sua relação com o futebol russo e a coincidência dos nomes do atleta com o do grupo rebelde de nome inspirado no compositor alemão Richard Wagner (1813-1883) tem gerado memes nas redes sociais.

O Wagner que Putin confia.

Treta com os Vagner Love.

Todo mundo dizendo que a marcha de Wagner para Moscou é inédita. Mas…

Os mercenários têm muito a aprender com o jogador a como conquistar a Rússia.

Artilharia pesada.

Não faltou combinar com os russos.

Reforços de Wagner.

Grupo Vagner Love.