São Paulo (SP)

Na terça-feira (6), Thiago Salvático disse ter vídeos íntimos que provam a existência do relacionamento que alega ter mantido com o apresentador Gugu Liberato, morto em 2019. "Vou provar com documentos, fotos, mensagens e até vídeos. Vou mostrar quem realmente era o companheiro de Gugu", disse Thiago ao site F5, da Folha.

À menção de suposto material íntimo, perfis nas redes sociais fazem piadas e trocadilhos envolvendo o universo LGBTQIA+, o nome e trabalho do apresentador, conhecido por programas de auditório, como o "Domingo Legal" e linhas de produtos infantis com brinquedos famosos como o "Upa-upa do Gugu".

"Sextape do Gugu parece o nome de um brinquedo muito errado dos anos 1980", escreveu um perfil no Twitter sobre o suposto vídeo. O termo "Gugu" ficou entre os assuntos do momento, com mais de 18 mil citações no Twitter até a tarde desta quarta (7).

Thiago, que busca o reconhecimento do suposto relacionamento com Gugu, também disse ao F5 que sofre preconceito por exigir respeito à sua história com o apresentador, e que as pessoas não querem aceitar que ele era homossexual.

No Twitter, um usuário brinca com o fato de o suposto vídeo íntimo ter sido mencionado em junho, o Mês do Orgulho LGBTQIA+. "Seja um aliado", tuitou um perfil.

Um perfil chama parte íntima de apresentador de "olho de Tandera do Gugu", e outros reiteram apelidos como "Cucu" e "Gugussy". Na rede, usuários dizem que sextape envolvendo apresentador é um "ponto de não retorno", e dizem haver um quê de anos 1990 nas notícias da semana, compostas por especulações referentes à sexualidade e exposição de uma figura pública.

A exposição da história familiar de Gugu também gerou comentários. "Eu estou começando a entender rico que deixa tudo para instituições filantrópicas e nada para familiares’’, tuitou um perfil. "Gugu vai ser o primeiro caso onde o gay não foi tirado do armário, mas sim do caixão. E tudo por dinheiro", escreveu outro.