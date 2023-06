São Paulo (SP)

Em meio às cenas da ação policial que retirou cambistas da fila de ingressos para os shows de Taylor Swift em São Paulo, nesta segunda-feira (19), agradou aos fãs da cantora nas redes sociais a presença do deputado federal Celso Russomanno, do Republicanos.



O político acompanhou a operação da Polícia Civil no estádio Allianz Parque, que resultou na detenção de cerca de trinta suspeitos de integrarem esquemas ilegais de revendas dos tíquetes. Ele apertou as mãos de pessoas presentes na fila e também acompanhou a atividade de agentes de órgãos de fiscalização, que observavam a prestação de serviço no local.

Desde o início da venda dos ingressos, o evento é tumultuado por uma guerra entre cambistas e fãs.

Conhecido por seu discurso de defesa dos direitos do consumidor, Russomanno teve o nome alçado aos assuntos mais comentados do Twitter, ao lado de termos relacionados aos shows. Ele recebeu elogios pelo gesto e foi chamado de "terror dos cambistas", "vingador do consumidor brasileiro" e até "swifitie", apelido dado aos fãs da cantora.



Além da atuação política, ele também é conhecido por ter apresentado o quadro de telejornal Patrulha do Consumidor, da Record, em que buscava reparações por violações contra o consumidor.

A presença do parlamentar, por outro lado, também gerou reações de estranhamento de parte dos internautas, que enxergam oportunismo político.