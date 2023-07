São Paulo

A seleção brasileira não dominou apenas seu jogo de estreia na Copa do Mundo feminina em Adelaide, na Austrália —brilhou, também, entre os assuntos mais comentados no Twitter na manhã desta segunda (24). No ranking dos assuntos mais comentados na plataforma, o top 15 foi tomado pela partida contra a seleção do Panamá.

A jogadora Ary Borges, destaque ao longo de todo o primeiro tempo, em que marcou dois gols, ultrapassou 22 mil menções na rede social ainda no intervalo. Internautas celebram a craque e exaltam sua trajetória no futebol. Ela é a primeira brasileira a marcar três gols em sua partida de estreia.

Ter ficado no banco de reservas até os 15 minutos do segundo tempo não impediu que a seis vezes melhor do mundo, Marta, também entrasse no ranking de assuntos mais discutidos. São mais de 35 mil citações à jogadora, em sua última estreia em Copas do Mundo.

A expectativa de que Marta marcasse seu primeiro gol no torneio já no primeiro jogo da seleção não se cumpriu, o que não foi por falta de torcida. O sentimento é agridoce: ao passo que internautas vibram ao ver Marta em campo, também há o amargor com a despedida da craque das craques.

Até a arbitragem foi acusada de querer ver gol da Marta.

A goleada de estreia é apenas o primeiro passo da seleção comandada pela técnica Pia Sundhage rumo ao título inédito. Mas, na celebração nas redes, uma certeza: a capivara é melhor que o canguru.