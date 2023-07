São Paulo (SP)

A luta entre dois dos maiores rivais do mundo da tecnologia, por enquanto, não passa de promessa, mas já virou oportunidade de lucro para sites de apostas. Mark Zuckerberg, presidente da Meta, e Elon Musk, dono do Twitter e de outras companhias, trocaram declarações ácidas nas redes sociais e aceitaram, no último mês, se enfrentar em um ringue.



A briga tem sido fomentada por estrelas do MMA (sigla em inglês para Artes Marciais Mistas), seguidores curiosos e por publicações dos próprios magnatas –mas não teve data marcada nem garantia de que vai mesmo acontecer.

Elon Musk (à esquerda), dono do Twitter e de outras companhias de tecnologia, e o seu rival Mark Zuckerberg, presidente da Meta - Getty Images

Enquanto isso, a plataforma de apostas Unikrn oferece a usuários a possibilidade de especular sobre aspectos do possível evento. Algumas das apostas que podem ser feitas na plataforma giram em torno de questões como: "Será que a luta vai acontecer dentro de um ano?", "O combate acontecerá no anfiteatro Coliseu [em Roma]?", "Veremos imagens de Zuckerberg treinando no metaverso?".



Por ora, o otimismo não parece tomar conta da maioria dos usuários. Segundo o site, 88% deles não acredita que o embate vai mesmo acontecer.



Não há um valor definido a ser empenhado nos jogos e a quantia a ser recebida em caso de sucesso é multiplicada pelas cotações do site. No caso, aqueles que apostam, por exemplo, R$ 100 contra a realização do evento, podem arrecadar R$ 350 pelos números atuais.



Para além do ramo inusitado de lutas entre magnatas, a Unikrn se dedica ao mercado de apostas em videogames e esportes eletrônicos. Criada em 2014, a plataforma está presente no Brasil, Chile e Canadá.

Zuckerbeg é visto como favorito

O burburinho em torno do combate começou uma série de provocações entre os dois empresários nas redes sociais. Em 21 de junho, Musk comentou de forma irônica em seu perfil no Twitter que a "Terra mal podia esperar para estar exclusivamente sob o controle de Zuck", em resposta a um seguidor que divulgava o lançamento do Threads, rede social da Meta criada para concorrer com o Twitter.

O seguidor, então, disse para Musk ter cuidado, já que Zuckerberg tinha passado a praticar jiu-jítsu. Musk partiu para a provocação: "Estou pronto para uma luta no cage (como é chamado o palco de combate usado em eventos de MMA) se ele for."

A provocação foi correspondida pelo chefe da Meta que disse: "Me passa o local."

Zuckerberg tem sido apontado como favorito para a disputa nas redes sociais e em outros sites de apostas reportados por sites internacionais. O bilionário tem como um dos principais hobbies a prática de artes marciais, já competiu em torneios de jiu-jítsu e publicou fotos treinando ao lado de campeões consagrados pelo UFC.

Musk, por outro lado, cujo estilo de vida é reconhecidamente sedentário, conta com alguma vantagem por ser mais alto e mais pesado. Sua maior arma, segundo ele mesmo, é um tal de golpe da "Morsa". "Eu tenho esse ótimo golpe, em que apenas deito em cima do meu oponente e não faço nada", brincou em um tuíte.

O possível embate empolgou até Dana White, atual presidente do UFC, que afirmou que tinha planos para concretizar a disputa. "Eu já tenho (uma data em mente), vou anunciar quando estivermos prontos", disse ele, em entrevista ao TSN Sports.