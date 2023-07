São Paulo (SP)

A ONG ambiental WWF (sigla em em inglês para Fundo Mundial para a Natureza) explorou a repercussão do novo logotipo do Twitter, que adotou um X no lugar do icônico pássaro azul, para promover uma campanha de alerta sobre espécies reais ameaçadas de extinção.

Uma publicação feita pelo braço alemão da organização em 28 de julho mostra uma sequência das diferentes versões do passarinho usado pelo Twitter desde o seu início, em 2006. Ao fim da cronologia, aparece o logo X na cor preta, que acaba ganhando um sentido de morte ou de fim.

No pé da imagem, a organização escreve: "Proteja a nossa vida selvagem antes que seja tarde demais."

A iniciativa viralizou e foi elogiada nas redes sociais. Em outra versão da propaganda, dessa vez em inglês, a ONG afirma que o pássaro icônico do Twitter não é o único sob ameaça e que uma em cada oito espécies de pássaros estão em risco de extinção. "Mas podemos salvá-los e seus habitats – beneficiando as pessoas e a natureza em todo o mundo", diz a ONG.

Segundo a WWF, cerca um milhão de espécies poderão desaparecer nas próximas décadas se os ecossistemas continuarem a se deteriorar. A organização lista entre as principais ameaças à sobrevivência dos animais a expansão agrícola e a perda de habitats, a poluição, a pesca ilegal e excessiva e o aquecimento global.



Apesar do sentido mórbido que ganha nos anúncios da ONG, o novo logotipo do Twitter não tem relação oficial com a morte. Revelada em 24 de julho, a mudança e faz parte de um projeto da empresa de Elon Musk de transformar a plataforma de textos curtos em um superaplicativo que teria a letra como título — e seria capaz de incorporar mensagens, pagamentos e negócios.



O X também compõe as marcas de outras companhias do bilionário, como a SpaceX e a Tesla, e faz referência ao site X.com, banco online cofundado por Musk em 1999 e mais tarde transformado no PayPal.



O novo ícone foi alvo de críticas e memes e chegou a ser comparado por internautas ao logotipo do site de pornografia XVideos e da Caixa Econômica.