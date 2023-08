São Paulo

Sem nenhuma explicação, milhares de imagens publicadas antes do ano de 2014 foram excluídas da rede social X, ex-Twitter, na última quinta-feira (17). Com a medida, algumas imagens clássicas da ex-rede do passarinho desapareceram do site.

Um dos memes mais antigos do Twitter, a Mônica Trintin na antena parabólica, foi uma das mídias excluídas. A publicação de 5 de agosto de 2012 acumula mais de 11 mil comentários saudosos.

Reprodução/Twitter

Internautas se uniram para lamentar a perda da memória coletiva do "site da saúde mental" e criticar mais essa decisão sob a gestão de Elon Musk.

O usuário @DaniloTakagi foi o primeiro a notar o desaparecimento de mídias antigas. A hipótese levantada na rede é da falta de espaço de armazenamento ou algum problema no domínio ‘t.co’.

"X de fogo, como a queima da biblioteca da Alexandria, tem acervo digital morrendo hoje", define um usuário.

"Todo dia a gente perde um pedaço de nós".

"Toma, Elon Musk".

A notícia foi dada como ‘urgente’ e ‘fim de uma era’ em alguns portais de entretenimento.

Até o momento, nem a conta oficial do Twitter, nem Elon Musk se pronunciaram sobre o tema. Desde março deste ano o e-mail de atendimento à imprensa responde a questionamentos com um emoji de cocô. A Folha entrou em contato com a assessoria, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.